【凍齡媽媽】袁彩雲保養得宜靠5招　為相夫教女移居加拿大甘願淡出幕前

▲ 彩雲Keep得好好！

現年47歲的袁彩雲自2009年與商人丈夫結婚後移居加拿大專心照顧家庭為重，淡出幕前，不過她不時在社交網分享生活點滴，又經常晒與愛女周圍去的照片。

與女兒感情要好

日前彩雲在社交網晒出與女兒Alycia睇花相，見Alycia轉眼已經大個女，盡得媽媽的優良基因，兩母女又攬着合照，相當溫馨，她更留言感謝愛女的出現，令她時刻都很感恩。

其實彩雲不時分享與女兒的合照，足見母女感情要好，而且她曾受訪表示會與愛女經常聊天，有次女兒的一句更令其非常感動：「女兒有天說想砌一個機械人，讓它可以做家務，那媽媽就不用辛苦。實在令我感動到想哭，女兒很懂事。」

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雖然彩雲已經47歲，但其臉上沒有歲月的痕跡，皆因她多年來保養得宜，自有一套方法保養，令外表猶如凍齡一樣。

5大方法保養

戒白砂糖 她在社交平台提到，自己靠戒砂糖排毒，又指出吃白砂糖的壞處，她說：「食白砂糖，會容易引致失眠、暴燥、肥胖、欠鈣、蛀牙、專注力減低、高血壓和動脈硬化等。」 她曾接受TOPick訪問自言不算是甜品控，故戒吃白砂糖對她而言不算辛苦，她說：「起初只能飲清水會不習慣，我會在水中加點乾果和杞子。」 說到戒糖可令皮膚變好，彩雲表示當戒吃朱古力和蛋糕等甜點，腸道會減少積存毒素，皮膚質素或會變好。而且，在兩個月內減掉5公斤，期間沒特別戒食其他食物，最重要減少水腫，整個人感輕鬆。 每日一杯鮮果汁 彩雲每日會喝一杯鮮果汁，來維持健康。她曾分享其中一個食譜，表示會將紅蘋果、甘荀和切粒薯仔去皮，放在攪拌機內搗成汁。她又特別提到，由於果皮較難消化，建議腸胃較差的人削皮來吃。而且，她亦不喝茶和咖啡等含咖啡因的飲品。 戒食牛肉 彩雲喜歡吃蔬菜，亦聽營養師的建議戒吃牛肉，主要吃白肉和海鮮。日常她都會吃原型食物，減少加工食物，以攝取更多的營養。 平日做適量運動 彩雲平日會做適量運動包括瑜珈等，彩雲亦喜歡靠按摩來放鬆心情，她說：「雖然我現在的生活比較悠閒，但某陣時身心或經濟上面對很大負荷，自己未必意識到身體好崩緊，所以做適量的按摩可以減壓。」 良好心態 彩雲亦謂心態決定一切：「要保持著開心的心情，好似跟朋友駕單車出外兜個圈，然後吃了碗越南河，雖然並非珍饈百味，但我已經好滿足，心中富有很重要。」



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照顧家庭淡出幕前

袁彩雲於1996年參選香港小姐，奪得季軍及「國際親善小姐」的獎項，隨後加入TVB。

除演出劇集外，喜歡下廚的彩雲更被派往綜藝組擔任飲食節目主持，還因為其德國長大的背景被委派主持2006年世界盃的一系列相關節目，而彩雲於TVB的告別作為2013年推出的劇集《談談情·練練武》。

之後09年與飲食界商人江銘峯於溫哥華秘密註冊，在香港舉行婚禮後移居溫哥華，並淡出演藝圈，專心相夫教女，一直於當地過着幸福人妻生活。

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