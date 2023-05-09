【兩性關係】與男生見面4次被邀約上家二人世界 女生困惑：男友還是炮友

▲ 《下輩子我再好好過》劇照

要分辨男友和炮友，需要認清︰他對你有興趣還是只對你身體有興趣？「兩個人相識到甚麼程度才適合上床？有人說3個月，有人說至少一年，也有人認為應該是結婚後，你有甚麼看法？」這個大學畢業後工作了一年的女生，問了一個很多中學生都曾經問過的問題。

甚麼時候適合上床，跟甚麼時機適合入市買樓，同樣複雜難答，沒有標準答案可放諸任何處境及適合每一個人。

「我在交友app認識了一個男生，一個月前開始約見面，到現在見過4次。第3次見面時，他主動拖我手、搭我肩，離開前又給我擁抱，身體接觸明顯比上兩次見面多。上次見面，他表示喜歡我，邀請我去他家，暗示想和我上床。」她說。

「我們是否算是男女朋友的拍拖關係？」她問那男生。

「要決定能否一起，需要多些認識才可決定。」男生支吾以對後對她說︰「Sex，也是一個彼此認識的過程。」

她的戀愛觀︰先認識，進入戀愛，關係穩定後才考慮sex；他提出的進程︰性是開始，繼而認識，再考慮是否戀愛。她拒絕了他的邀請，沒去他家，自此他對她的主動接觸和對話回應開始減少。「是否因為我拒絕他，令他疏遠我？」她問我。

「被拒絕，當然沒有人會喜歡，但也得考慮拒絕的是甚麼？你曾向他表示好感，想感情關係有進一步發展，如果他同樣喜歡你，有意跟你發展感情，理應繼續主動接觸而非迴避。當你對身體界綫有自己的想法，期望身體界綫建基於感情關係上，他就立即減少和你接觸，究竟是誰拒絕誰？」我希望她明白，性可以在沒有感情下發生，愛卻必須由心出發。

做愛可以增加互相了解，這話未必是錯，但如果只憑做愛去認識一個人，關係必然單薄。或許最終認識到的，只是一個炮友，而非一個可託付感情的男友。

原文刊於《晴報》，原題為相識多久才上床？是時機抑或關係問題？