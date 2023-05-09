【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭

▲ 張致恒從未提過搬屋一事，雯雯亦隻字冇提過老公。究竟有冇份一齊搬屋呢？

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後「死性不改」，曾多次被雯雯公開鬧爆冇畀錢屋企，甚至連兒子返學的車錢都沒有，早前更有Steven的債主多次找雯雯追還債務。

雯雯不時在社交網發文大呻「撐唔住」，上周更突然嗌自殺，情況令人憂心！

【張氏一家】雯雯突提自殺與張致恆有關？ Steven太太就一事向「外援」求助

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一家險淪落街頭

不時需獨力照顧3名兒子的雯雯，最近忙於處理搬遷一事，曾在IG請「外援」幫忙搬屋。雯雯需帶著3名兒子、3隻愛犬搬屋，不過Steven從未在網上提到搬屋一事。

幾經波折，搬屋一事已經辦妥，昨日她在社交平台自爆一家差點淪落街頭！

她透露早已簽下租約，還將所有傢俱及衣物搬運到新屋，突然被拒租屋之餘，4母子更一同病倒。前日3名兒子病情嚴重至要送往急症室，有網民指雯雯經歷的故事可以寫成電影！

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她留言寫道：

呢個幾星期

經歷嘅就好似坐過山車咁

租左屋簽晒約

大搬個日

已經搬晒嘢過去

當晚同我講唔租比我

當晚佢三個仲要病得好犀利發高燒

第二日即刻租咗第二個地方

叫做錯有錯着

個地方好舒服，所有嘅人同業主都好好

前日三個一齊去急症

病極都唔好

今日終於到我大病

佢哋三個又持續發燒

不過我相信新地方會帶來好運

只要我堅持同努力

成家病埋呢一場

之後一定會好💪

▲ （Instagram圖片）

隻字不提張致恒

雯雯發文感謝有份幫助她搬屋的親友，一如以往未有提及老公Steven。對於經歷今次搬屋事件，她似乎有所得著：

如果唔係當晚連埋

所有屋企嘅嘢同埋狗仔都唔知可以去邊 每發生一件事

都會成長同上一課

包括今次咁大件事

我對好多事情都有唔同嘅睇法同成長。

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