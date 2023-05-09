【同一屋簷下】48歲石田壹成自爆有過千名性伴　年紀最大60多歲

▲ 48歲石田壹成自爆有過千名性伴，年紀最大60多歲。

現年48歲的日本男星石田壹成，於90年代曾憑日劇《同一屋簷下》而紅極一時，惟由於「好色」性格加上曾因吸毒被捕，令其形象重挫，事業自2000年後便開始大走下坡。儘管星途暗淡，但身邊女伴卻仍然換過不停，已3度離婚的他早前更被拍下與小12歲的新歡現身機場。近日，他大方接受日本傳媒訪問時更自爆自己是「千人斬」，曾跟千名女性發生過關係，還得過性病，甚至跟過年紀60幾歲的婦女「對戰」過，報導一出隨即引起網民熱議。

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曾擁有過三段婚姻石田壹成，早前接受日媒訪問時，便大方承認自己有數之不盡的女伴。對主動「獻身」的女士，他更是來者不拒，估計過去曾跟自己發生性行為的女性便多達近千人，當中還包括60多歲的「大媽」，可謂老少皆宜。

他又透露自己的花心，源於自己有選擇困難，曾試過同一時間腳踏5船，22歲時更曾感染性病；又透露自己對性是有十分大的渴求，年青時更可以「由朝做到晚，一日九次，而且全程一直保持堅挺」。

我渴望接觸女人，接近有一千位，但好難揀一個最好嘅，每個人都唔同，各有各好，所以我一直都去識新女友。

不過，由於女伴經常換過不停，他亦曾遭劇烈報復，吃過虧。他指年青時曾被造謠，搞大女伴肚子，最終賠上事業。石田壹成指後來學會跟女性保持距離感，但還是會在女方社群按讚、留言，給對方一定程度的關心。

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何謂性上癮?

性治療師古錦榮曾表示，在精神病學並無「上癮」的界定，醫學界亦無「性上癮」（Sexual addiction）這個稱號，但由於在求診病人中有這種在性行為、性慾失控的情況，故坊間會使用「性上癮」去形容這件事。

性上癮兩大成因

古錦榮提到，「性上癮」主要成因大概分為兩類，分別是大腦分泌或者荷爾蒙問題，如果是分泌上的問題，可以靠藥物去進行治療。但另一種涉及成長過程、發展經歷的心理成因，則需個別評估，交由醫生判斷。

古醫師表示，如果涉及心理上的成因，大概可分為以下3種：

1. 於成長期內對性的認知扭曲，認為與任何人也可發生關係，或者在成長期中習慣以性行為去解決、處理問題。例如遇到不快事件，性是一種短時間內心理、生理產生快感的行為，能夠把患者的不快問題於短時間內避開。

但完成性行為後，問題依舊，只會令患者陷入惡性循環之中，變成情緒越困擾，對性所需要的劑量亦愈來愈多，將解決問題的方法（即性）變成另一個問題。

2. 小時候曾有不愉快性經歷，令心靈受創。如過往曾受性侵犯，於性關係上被控制，於是想反過來尋找對象、控制對方，希望填補心靈上的創傷。

3. 想以性去作證明。如女性想證明自己有吸引力、男性想證明自己的性能力，越多經驗仿彿能得到更多認同及滿足感。

負責提供多重成癮治療及輔導服務的東華三院心瑜軒，列出9大「性上癮」患者的特徵，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣