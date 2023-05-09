【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶

TVB《法言人》本周踏入結局篇，劇情更峰迴路轉，熙少（海俊傑飾）在昨晚（5月8日）講被揭發虛報學歷，身敗名裂亦失去靠山，TK馬上不客氣與其反目；為報復，熙少偷走TK重要物件並將其移形換影送至佑家手上，事件將引發軒然大波...

而昨晚劇情重點落在Alice（何依婷飾）身上，向來是《法言人》顏值擔當的依婷，在劇中蹓冰場大晒長腿，之後再在男友Hogan（丁子朗飾）及好友Tony仔（容天佑飾）陪同下往電影公司試鏡，並按高層Ada（楊梓菁飾）要求換上啦啦隊制服，大擺嘟嘴及送心心等可愛打氣甫，獲網民大讚「真係好清純」。

▲ 依婷騷長腿。

值得留意的是，同場其餘4位試鏡女孩全部是2021年港姐出身，當中包括將在下星期接棒的《一舞傾城》中飾演重要角色的陳星妤、備受綜藝節目歡迎的邵初，及同屆亞軍人馬梁凱晴、及最上鏡小姐得主楊培琳。

她們換上啦啦隊服的4人扭盡六壬騷身段，大派福利。

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Erica慘遭摧花

不過其實所謂試鏡只是桃色陷阱，是TK為討好有錢仔Martin（唐嘉麟飾）設下的局，今晚（5月9日）一集，Alice除被軟禁，更上演過程驚險十足的「密室逃脫」，屆時將打鬥連場。

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另外，TK魔爪今晚更會伸延至另一重點小花陳嘉慧（Erica）身上，從昨晚釋出的《法言人》第22集預告片，神智不清的Erica在鏡頭前閉眼寬衣解帶，情況相當危險。

此外，據知Erica的角色更是影響著《法言人》結局篇劇情發展的關鍵人物。