【提供賄款】為報讀英基烏溪沙幼稚園賄賂行政主任　4人被起訴涉賄34萬元

▲ 為報讀英基烏溪沙幼稚園賄賂行政主任，4人被起訴涉賄34萬元。（資料圖片）

廉政公署昨日（8日）落案起訴3名家長及1名商人，涉嫌向一名國際幼稚園時任行政主任提供賄款共34萬元，以協助4名學童入讀該校幼兒班。該名時任行政主任及另外10名家長早前已被廉署控以貪污罪名。

3名家長黃美雪，37歲；麥偉琪，41歲；朱霜叶，33歲；以及商人蕭裕邦，45歲，各被控一項串謀使代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

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4人已獲廉署准予保釋，明日（10日）在沙田裁判法院應訊，控方稍後將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

英基國際幼稚園（烏溪沙）（英基烏溪沙幼稚園）每年9月接受幼兒班入學申請，案發時相關申請由該校行政主任林珍妮負責處理，她由英基教育服務有限公司聘任。案件發生於2018年9月至2021年3月期間，涉及2019╱20和2020╱21兩個學年英基烏溪沙幼稚園的4項幼兒班入學申請。

3名家長黃美雪、麥偉琪及朱霜叶涉嫌各向林珍妮提供一筆2萬元或10萬元的賄款，合共14萬元，致使英基向其子女提供上述兩個學年英基烏溪沙幼稚園幼兒班的3個學位。

商人蕭裕邦則涉嫌向林珍妮提供賄款20萬元，致使英基向其生意伙伴的女兒提供2020╱21學年英基烏溪沙幼稚園幼兒班的學位。

廉署去年6月已於另一宗案件起訴林珍妮及另外10名家長共14項賄賂罪名。林珍妮涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以協助其子女申請入讀英基烏溪沙幼稚園2019╱20至2021╱22三個學年的幼兒班。案件訂於7月4日在區域法院再提訊。廉署近日接獲律政司進一步法律意見後，起訴本案4名被告。

廉署提醒家長，為子女辦理入學申請時，必須遵守既定收生規則，切勿以行賄方式換取入學機會。家長如被索賄，應立即拒絕並向廉署舉報。幼稚園則可參閱廉署出版的《幼稚園運作防貪指南》內的防貪建議。

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記者：黃穎津