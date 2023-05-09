【星級孕媽】產檢T21驗足3次先出結果　江若琳期望BB善良聰明似爸爸

▲ 江若琳期望BB似爸爸一樣善良、聰明、可以保護到自己。

江若琳跟老公蕭唯展去年聖誕節宣布喜訊懷有BB，加入新手爸媽行列，轉眼間江若琳現時懷胎34周。她昨日分享一輯跟老公拍攝的溫馨孕照，同時有感而發分享對肚中「BB包」期望，希望BB似老公善良聰明。而江若琳之前做產檢時，一度感到好煎熬，產檢T21驗足3次才出結果，所幸有驚無險，她很期待下個月預產期跟BB見面。

現年35歲的江若琳（前藝名江伊晴，Elanne）與老公蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）於2018年12月23日拉埋天窗，結婚4年造人成功，他們去年聖誕節宣布即將成為父母。BB的到來不易，他們曾分享備孕的過程，Elanne的子宮畸胎瘤阻擋了右邊輸卵管需動手術、Oscar要改變生活習慣和多做運動令其精子活躍度變正常。

▲ 江若琳與蕭唯展跟肚中BB拍攝照片。（IG圖片）

江若琳期望BB似Oscar

昨日（8日），Elanne在社交平台分享孕照，她坦言不知道老公將會是神隊友抑或豬隊友，但無論點都好，都知他一定是一個好爸爸，更希望BB似Oscar。

我成日都叫bb千萬唔好似我，成舊飯咁係呢個社會生存無著數，我希望佢似你，善良得嚟又夠聰明可以保護自己咁就夠啦。

Elanne希望跟老公共同努力，互相好好學習去學「做一個永遠暖住孩子嘅心嘅好父母」。

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產檢T21驗足3次

Elanne現時屬妊娠後期，更跟老公一齊去產前蜜月BabyMoon，看似陀B很輕鬆，其實她跟老公都妊娠初期的產檢很緊張，尤其驗T21時直言「有些驚險」、「煎熬」，要驗3次才出到結果，而在照結構性超聲波檢查時，Oscar很緊張，心情久久不能平復。

Elanne在YouTube分享「懷孕日記EP2」有關一些產檢過程，其中驗有關「T21」有些驚險。T21屬非入侵性檢查，透過抽血方式檢驗胎兒有否一些染色體綜合症如唐氏綜合症、愛德華氏綜合症等。

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Elanne表示第一次驗T21時收到護士來電，滿心歡喜問護士是否知道胎兒是仔定女，叮囑千祈不要跟她說，但護士回說︰「不好意思，江小姐，你出了少少狀況」，Elanne嚇親心離一離，血液報告完全沒結果。再檢驗第2次，之後醫生致電問Oscar是否在身旁，想商量一些事，Elanne又心知不妙預想很嚴重，原來血液不夠濃又出不到結果，要送往美國重新檢驗。Elanne形容此3至4星期非常煎熬，很擔心BB出事，一度自責是否自己有問題，最後結果一切正常，有驚無險。

再到第二關「結構性超聲波檢查」照結構，見BB的所有器官，如有否兔唇、手腳手指逐隻數。在影片中，Oscar陪老婆照完結構坦言很緊張，「每照一個器官、部位都好驚，好驚有事，想喊……健康和心臟一切都正常，多了一條肋骨好驚，但醫生說好普遍，不會影響外觀和器官功能。」

最後產檢一切順利，平安過關，祝福及期待Elanne和Oscar的「BB包」健康出世！

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責任編輯︰顏紫燕