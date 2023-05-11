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【學會拒絕】年輕時經常不問原因借錢給人 鄭丹瑞：經歷無數次有借無還才懂拒絕

休閒消費 10:53 2023/05/11

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經過了無數次有借無還，才學懂如何決絕地say NO。

年輕時候，自尊心太強，我從來不問別人借錢，但天真的義氣和意氣用事，卻令我經常不問原因，借錢給別人。我甚至笨到陪朋友上財務公司做擔保人，結果……毋須細表，都知道肯定不會有好下場，而經此一役，還沒有汲取教訓，朋友開口問我借錢，依然永不托手踭。

試過有朋友請我們吃飯，連他一共五個人，酒過三巡，這位朋友才發覺：「我唔記得帶銀包，你幫我出住先，遲啲還番俾你。」朋友這個口中的「你」，指的當然就是我。我二話不說，拿出信用卡找數，其他幾個不好意思，紛紛說：「大家夾番。」當他們把「夾番」的現金交到我手上那一秒鐘，聲稱忘記帶銀包的朋友，就毫不客氣地一手搶走，並且理直氣壯地說：「我無錢返屋企，借住先。」

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原本是他請的這一餐並不便宜，我簽信用卡之外，還把「夾番」的錢雙手奉上，是雙重損失，旁邊友人看不過眼，暗諷他：「咁今日放工又可以去買新衫啦！」果然，翌日就見到這位朋友穿着新衣服上班。我怯怯地問他幾時還錢？反而被他耍得我團團轉，更加被其他人笑我：「依家好似係你借咗佢錢咁，你仲驚過佢！」「你個人最大嘅弱點就係唔識say NO！」

這是事實，我要花了很長時間，經過了無數次有借無還，才學懂如何決絕地say NO。這也就是為甚麼經常說自己朋友不多的原因，不懷好意、有不軌企圖的所謂「朋友」，都已被我delete，樂得清靜。

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撰文 : 鄭丹瑞

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