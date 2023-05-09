【恐怖意外】遊樂園飛天鞦韆突倒塌　20遊客空中重摔落地歡笑變尖叫

▲ 遊樂園飛天鞦韆突倒塌，遊客空中重摔落地。

俄羅斯奧倫堡（Orenburg）一個遊樂園發生恐怖意外，園內的飛天鞦韆在運行期間突然倒塌，導致遊客在空中重摔落地，意外造成20人受傷，其中3人傷勢嚴重，傷者大部分為兒童。

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綜合外媒報道，事發於上周六（6日），奧倫公園內的飛天鞦韆在運轉途中，中間支柱突然下沉，座椅上的遊客隨即被摔向地面和設施的基座，現場歡樂聲頓時變成慘叫聲。

據悉，當時飛天鞦韆上至少有12名兒童，事發後現場充斥著哭叫聲，家長們都立即趕上前查看小朋友的情況。從多條影片可見，飛天鞦韆倒塌後，座椅被撞毀，散落一地，不少人幫忙抬金屬支架，協助傷者脫困。

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當地衛生部門表示，意外造成20人受傷，包括12名兒童，12傷者須送院治療，當中3人傷勢嚴重。至於事故的起因仍待調查，據悉該飛天鞦韆為近期園內新開的設施。

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責任編輯：羅嘉欣