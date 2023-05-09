  • 26°C
香港時間 : 2023509日 (週二) 16:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數理尖子】患自閉症IQ162高過愛因斯坦　11歲天才女童讀碩士盼做太空人

尖子教室 13:50 2023/05/09

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

11歲天才女童IQ 162高過愛因斯坦，現正修讀碩士課程。

當11歲的孩子剛升上中學，墨西哥一名11歲女童已攻讀碩士學位。這名女童的智商達162，高過天才物理學家愛因斯坦及霍金。她的學習歷程比人快得多，5歲讀完小學，6歲完成中學，8歲高中畢業，之後修讀學士學位，現在更是一名碩士生。她自小希望成為一位太空人，並朝著夢想進發。

綜合外媒報道，來自墨西哥的11歲女童Adhara Pérez Sánchez在基層家庭長大，她3歲時媽媽發現她的行為舉止與同齡孩子不同，例如她會將積木全部排成一排；坐在嬰兒椅吃飯時會不斷晃動身體，行為會維持數個小時。Adhara其後被診斷患有自閉症，她因患自閉症而在學校被欺負。

最新影片︰

童學園
【童學園】鄧添樂從小沒有四大長老照顧　「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記

飽受校園欺凌三度轉學

Adhara被校園欺凌問題困擾，同學稱她為「怪人」，老師卻因她「不願意參與課堂」，而對她表現冷漠。她曾經三度轉校，漸漸開始孤立自己，不想和同學一起玩。媽媽察覺女兒不願聽課的原因是，她覺得課堂太無聊，之後安排她進行IQ測試，結果發現她的智商高達162，比愛因斯坦和霍金還要高2分。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

媽媽注意到女兒已自學代數，並記住了元素週期表，有感Adhara的能力異於常人，將她送到一間天才兒童學校就讀。不過，由於家庭經濟無法負擔高昂學費，媽媽惟有決定讓Adhara遙距學習。結果她在5歲完成小學，6歲讀完初中，8歲高中畢業，並攻讀兩個網上學士學位課程，分別是系統工程學和數學工業工程學。

夢想做太空人登上火星

Adhara現為墨西哥科技大學數學碩士生，夢想是成為美國太空總署（NASA）太空人，希望有一天能登上火星。她不時在IG分享學習點滴，上月就參與了墨西哥航空航天博覽會，並發帖寫道︰

科學幫助我們以不同的方式看待世界，偉大的項目，巨大的挑戰！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【尖子透視】獲185間大學取錄獲7850萬獎學金 16歲天才男生最終選擇出爐
17:31 2023/05/06
【尖子透視】獲185間大學取錄獲7850萬獎學金 16歲天才男生最終選擇出爐
【數學神童】12歲女童IQ162高過愛因斯坦　破解數學難題連博士媽媽都唔識
13:10 2023/03/28
【數學神童】12歲女童IQ162高過愛因斯坦　破解數學難題連博士媽媽都唔識
【跳級神童】9歲科學小天才花兩年半讀完高中　準備入大學立志當天文物理學家
14:44 2023/02/09
【跳級神童】9歲科學小天才花兩年半讀完高中　準備入大學立志當天文物理學家

你可能感興趣

【尖子透視】獲185間大學取錄獲7850萬獎學金 16歲天才男生最終選擇出爐
17:31 2023/05/06
【尖子透視】獲185間大學取錄獲7850萬獎學金 16歲天才男生最終選擇出爐
【數學神童】12歲女童IQ162高過愛因斯坦　破解數學難題連博士媽媽都唔識
13:10 2023/03/28
【數學神童】12歲女童IQ162高過愛因斯坦　破解數學難題連博士媽媽都唔識
【跳級神童】9歲科學小天才花兩年半讀完高中　準備入大學立志當天文物理學家
14:44 2023/02/09
【跳級神童】9歲科學小天才花兩年半讀完高中　準備入大學立志當天文物理學家
大學教育 碩士 自閉症 校園欺凌 太空人 美國太空總署 墨西哥

最高瀏覽

【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
16:21 2023/05/08
【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
13:19 2023/05/08
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉
10:54 2023/05/08
【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉