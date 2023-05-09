【凍齡靚媽】陸永放老婆做人生首位　嬌妻Reina保養得宜不似已為人母

▲ 陸永太太公開三母女的合照！

組合農夫FAMA成員陸永與陳莉娜（Reina）在2011年結婚，並育有大囡陸一穎（Hannah）、陸一心（Simsim），家住複式大屋，生活相當寫意。

近年Reina減少更新IG，轉移陣地至小紅書，她在今日（5月9日）凌晨在IG「上水」，公開一張三母女的合照，網民驚嘆三母女像三姊妹，又有網民留言：「點解你個樣愈嚟愈細個」。

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▲ 陸永是一名「愛妻號」。（IG圖片）

Reina：難得的一張三母女照

Reina在IG公開一張與Hannah、Simsim並肩而坐的合照，一頭長直髮的Simsim向著鏡頭微笑，家姐Hannah就擺出趣怪手勢，至於中間的Reina則開心地露齒笑，身型纖瘦、樣貌年青的她，真不像是32歲的兩孩之母呢！

Reina分享公開相片的原因，「難得的一張三母女照 #佢哋唔正經同我影相 #我就晒啲最樣衰嘅出嚟 #等啲同學同朋友嚟就會見到佢哋嘅衰樣」。

網民看到相片後也相當興奮，並留言道：「點解你個樣愈嚟愈細個」、「看起來根本就三姐妹」、「2個女就嚟老過你」、「媽媽瘦咗好多」、「3位小美人」、「好後生呀」。

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曾遭生父連累

Reina在婚後曾被生父連累，事關從事裝修工程的Reina生父街數纍纍， 連累Reina與陸永飽受困擾，Reina被人上門追數，更需放棄美容院生意。

早年，Reina與曲赤的親密照流出，陸永受訪時指太太早已向他交代事件，並指有人刻意洩露照片做宣傳。

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愛妻號陸永

陸永出名是愛妻號兼暖爸，現時他收入不俗，太太可以專心做全職媽媽湊女。過往，陸永更常在網上公開與太太合照放閃，不過近年較收儉。

口才一向好的陸永曾接受訪問說，太太與女兒之間，他放太太在心目中的首位，解釋稱：「不可以將女兒放首位，老婆要第一位，這樣她就會更很愛錫女兒，做男人千萬不要只愛惜仔女而疏忽太太。」

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