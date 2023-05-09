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【法言人】林夏薇榮幸遇韓星李棟旭　Rosina：非常欣賞的好演員！

娛樂 13:07 2023/05/09

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

林夏薇與李棟旭合照成功！

TVB劇《法言人》播至尾聲，女主角林夏薇（Rosina）近日人氣急升，一舉一動都成為網民關注的焦點。

林夏薇於IG分享與韓國人氣演員李棟旭的合照，她大讚對方是自己很欣賞的演員，且有觀看對方的所有作品。

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與李棟旭集郵

林夏薇與李棟旭成功集郵，並晒出二人的合照。她寫道：

真的每一部戲都有追，非常欣賞的好演員！開心的聚會～🥂
드라마 다 보고있어요 동경하는배우에요 동욱오빠 ，Welcome to HongKong !🫶🏻
@leedongwook_official
#素顏男神
#九尾狐傳1938 #goblin #鬼怪 #mygirl #hotelking #觸及真心 #touchyourheart

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林夏薇是超級粉絲

林夏薇指李棟旭是她超級欣賞的演員，難得可以碰面，感覺十分榮幸。

她還hashtag了多套對方主演的韓劇，透露自己全部都有追看，其中包括：《鬼怪》、《My Girl》、《觸及真心》等名作，而現正熱播、由李棟旭主演的《九尾狐傳》續集《九尾狐傳1938》，亦是林夏薇追看劇之一。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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