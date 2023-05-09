【食用安全】外帶壽司漆黑中見大蝦發藍光　台灣爭鮮回應：無添加螢光劑

▲ 台灣女子外帶爭鮮壽司，意外在漆黑中發現大蝦、白飯發藍光。

壽司刺身是不少人喜愛的食物，但相信大部分人都未必見過，壽司竟然會在漆黑中發光。日前台灣一名女顧客在網上發文，指自己在知名連鎖外帶壽司店「爭鮮」購入一盒壽司，意外發現大蝦及白飯也發光。事件在網絡上引發討論，有網民形容此為「藍眼淚壽司」。而台灣爭鮮事後也發聲明回應事件，強調食材經檢驗合格，絕無添加螢光劑。

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綜合台媒報道，一名女網民在Facebook群組「爆料公社」發文，指自己上周四（4日）晚上在一間爭鮮外帶壽司店，買了一盒壽司，「發現大蝦蝦壽司會莫名發光…連白飯也發光…可是小蝦卻沒有…」事主不解食材為何會發光，事件引起網民熱烈討論，有人更形容是「藍眼淚壽司」。

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而事主其後也更新帖文，指自己向爭鮮客服反映事件，獲回覆指「蝦是吃了浮游生物造成此現象」；並強調「門市人員有SOP（標準運作程序）定時確認溫度範圍」；又表示會「加強稽核確認食物保存溫度狀況」。

台灣衛生局表示會派員到餐廳了解入貨情形，確認食物安全品質。而台灣爭鮮後續也發聲明回應事件，表示經過SGS測試，強調涉事批次的赤蝦，在沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌、腸炎弧菌等項目上，均顯示為陰性反應，無危害人體菌種。而供應商也強調，所用赤蝦未添加螢光增白劑。

爭鮮回應，自然界中許多物質能產生螢光反應，食品也是。至於赤蝦本身含有螢光物質，在366NM波長下，蝦殼呈現強烈紫色螢光反應，蝦肉則會略帶藍色，但並非額外添加人工螢光增白劑所致。

其實壽司在黑暗中發光，並非首次發生的事情。Thei食品與健康科學學系副教授方麗影博士，曾就同類型事件回應TOPick，表示魚肉表面的黏液，很大機會會導致出現反光現象：

皆因大多魚含約7成以上水份，還有豐富蛋白質和不飽和脂肪酸。而深海魚片含油份較高，當魚塊切好後，表面出現這層魚油黏液，繼而出現反光現象，是有可能的。

而泰國早前亦有網民外賣了一盒壽司回家進食，結果發現其中一件壽司上的鮮蝦，竟在黑暗中發光。泰國朱拉隆功大學科學系生物學講師乍薩達博士，當時就壽司蝦發光，提出3個可能原因：

壽司蝦可能受發光細菌感染所致，例如是螢光假單胞菌（Pseudomonas fluorescens）、費氏弧菌（Vibrio fischeri）等。

魚類被捕獲前，可能進食了浮游動物或浮游藻類生物。

亦有可能是店家製作壽司時，添加了一些化學物質，例如以磷為成分的食品添加劑。

乍薩達強調，以上3點只是他個人推測，提醒民眾如遇到類似情況時立即停止食用，以免不慎進食受感染的食物。

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責任編輯：羅嘉欣