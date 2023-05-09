【尿道炎】少飲水常忍尿易反覆染尿道炎　嚴重可併發腎炎危及性命

▲ 少飲水常忍尿易反覆染尿道炎，嚴重可併發腎炎危及性命。

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產後媽媽一年四次發病

一位產後媽媽過去一年尿道炎發作四次，更出現發高燒、腰痛等症狀。由於情況不尋常而求醫。病人檢查後，排除了泌尿系統結構問題，也沒有腎石。不過，可能她忙於照顧BB，沒有吸收足夠水份，平時喜歡吃辣，也經常忍尿，加劇了尿道炎的問題。細菌更游走到腎臟，導致腎炎，需要注射抗生素消炎。

女性尿道炎極為普遍，大部分個案情況輕微，但如果一年內病發四次或以上，最好諮詢醫生，以避免併發「腎積濃」，有可能危及性命。

女性比較男性容易患上尿道炎。因為女性的尿道較短，約4厘米（男性的尿道一般有10至15厘)米）。腸道細菌尤其是大腸桿菌，容易入侵女性的尿道。尤其於性行為和懷孕時，細菌更易乘虛而入。

飲水少 忍尿 提升尿道炎風險

日常衛生習慣也有影響。例如女士如廁後進行清潔，從後面抹到前面，肛門的細菌很容易走進尿道。此外，亦有些女性因為工作繁忙，經常忍尿、飲水少，或者性行為後沒有排清小便，細菌亦很容易入侵尿道。

感染腎臟可大可小

尿道炎症狀包括，尿急、尿頻、排尿時疼痛或灼痛、尿道口周圍發癢或刺激，甚至尿液帶血等，也有病人會發高燒、腰痛、食慾不振。如果引發腎炎，屬於較為嚴重的併發症。如果若處理不當，有可能出現腎囊腫，即腎出現濃瘡，有膿液積聚，如延遲醫治，可能會有生命危險，需要手術放膿處理。

一般情況下，治療尿道炎以藥物為主。用藥需要視乎病人的感染來源，醫生可為病人驗尿，了解病人是細菌，還是真菌感染，然後對症下藥。大部分個案需要服用一至兩星期藥物，多數病人可以痊癒。

不過，部分病人如果尿道炎反覆發作，便需要考慮服用長期低劑量的抗生素，以預防尿道炎。根據過往的醫學研究指出，此法可以減低尿道炎病發率達九成以上。

▲ 香港港安醫院-司徒拔道 泌尿科顧問醫生王明晧。

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