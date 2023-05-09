【觸電身亡】27歲男義工維修電力　意外觸電昏迷送院不治

▲ 27歲男義工維修電力，意外觸電昏迷送院不治。

非洲國家蘇丹自上月15日爆發內戰，戰火至今仍未平息，最終令不少平民義工無辜受牽連。當地一名27歲男義工便是其中一名間接犧牲品，他為了讓醫療人員搶救更多生命，在搶修醫院被戰亂中斷的電力期間，不幸觸電身亡。

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根據外國傳媒報導，當地一群義工組織於當地Fasher進行醫療相關協助，由於接近戰火地點，大多醫院都已經關閉，只有南方醫院（South Hospital）仍舊保持有限度運作。而身為義工的一員，27歲的Ala Danedn起初一直留守醫院盡力照顧傷者。

但為了可讓更多平民受惠，Ala 其後又前往一所健康中心進行翻新工程，務求讓此處再度重開運作。而經過眾人的努力之下，健康中心終於在上周一重新營運。不過由於斷電、供電不穩等狀況時有發生，Ala便與修復電力工作期間，意外觸電昏倒，被緊急送往南方醫院後，經48小時搶救，仍傷重不治。

Ala就讀的大學（University of Fasher），其同學Ahmed Ishaq悲傷表示，「我們曾向彼此承諾，要在戰爭落幕後，要在市中心相見，用旋律、音樂、歡樂取代槍聲，這也是他喜歡的。」

▲ 27歲的Ala Danedn意外觸電身亡。(Fb圖片)

觸電處理方法

據本港醫療輔助隊資料顯示，電燒傷是電流通過人體時，會令觸電者嚴重燒傷。此外，若電流令心臟肌肉受損，心跳便會不正常或停頓。下文為常見處理觸電的5大方法。

在確保自身安全後，立即切斷電流或將觸電者拖離電源（小心相繼觸電）

如觸電者的呼吸及心跳均已停頓，立即施行心肺復蘇法。

如觸電者人事不省，但呼吸正常，讓他以復原臥式躺臥。

處理燒傷。

盡速將觸電者送院。

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責任編輯：羅嘉欣