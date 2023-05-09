與梁祖堯趙學而任嘉賓支持香港食店　黃秋生：經常外出用餐

▲ 黃秋生、趙學而、梁祖堯出席壽司店開幕。

對於飲食向來有研究，兼擁有巧手廚藝的多位演藝人，包括黃秋生、趙學而、徐天佑、湯駿業、梁祖堯、陳俞希（Hailey）及蔡瀚億（BabyJohn），昨日（5月8日）以嘉賓身份現身銅鑼灣為壽司店當開幕嘉賓。

大會安排香港殺陣道協會會長盧光裕聯同徒弟Larry示範「組太刀」劍道，以日本武士精神，寓意為獻出美味食物而奮鬥，而多位嘉賓亦一起主持切燒豬及鏡開儀式，為開幕增添熱鬧氣氛。

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黃秋生為長期客戶

《空肚講宵夜》的主持梁祖堯與拍檔陳俞希、蔡瀚億，除了一向有支持銅鑼灣經營困難小店，亦有支持對食物作出真誠貢獻的專業食肆。



對烹調飲食相當有要求的梁祖堯，會到處發掘香港不同角落的美食，而其飲食節目多年來吸引不少粉絲追隨，並跟隨其腳步到不同食店支持。

昨日他就聯同趙學而、Hailey及BabyJohn等好友，前來感受新鮮食材、真誠的味道。

黃秋生是該店試業以來最多次數幫襯的常客之一，他在訪問中表示：「近年開始控制飲食，少食澱粉質及肥肉等，屋企人食得更清淡，所以較少機會親自下廚，經常會外出用餐。」

▲ 黃秋生、趙學而、徐天佑、湯駿業、梁祖堯、陳俞希（Hailey）及蔡瀚億（BabyJohn）擔任開幕嘉賓。

支持年輕老闆

由長期客戶身份演化成好朋友的梁祖堯，仗義兼任活動司儀。他表示：「見兩位年輕爸爸咁勇敢喺銅鑼灣開舖，作為好朋友冇辦法唔身體力行撐佢哋，我哋做到好朋友因為大家理念相同，其中一個很大的理念是美食是用來連繫人與人之間關係，美食可以分享快樂時光。」

他續說：「而且不需要昂貴價錢就可以分享美食，我覺得佢哋好勇敢，用抵食價格喺銅鑼灣經營，畀多啲選擇大家，呢一點係令我好感動， 好想幫佢哋推廣。」

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而BabyJohn說：「之前未開關可以喺香港一解思念壽司之情，宜家復常又可以喺市區食到平、靚、正嘅日本嘢！」

Hailey指，曾跟祖堯及BabyJohn考慮合資開食肆，但因為三人各有原因擔心會蝕本，她笑言：「阿祖鍾意請人食飯，我驚飲晒公司啲酒，BabyJohn計數叻都未必處理到盤數。」

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