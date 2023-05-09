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【出軌下場】女兒目睹爸爸和小三百病纏身　大快人心戥母高興︰這是報應

親子 13:16 2023/05/09

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

台灣一名女子目睹爸爸和小三百病纏身，感到心涼並戥母親高興。（iStock圖片、非當事人）

善有善報、惡有惡報？台灣一名女網民在網上發文表示，爸爸在她中學時期搭上小三，一直用冷暴力逼迫媽媽離婚，結果媽媽受不了決定離婚，爸爸與小三雙宿雙棲。至近日女網民回家時，驚見爸爸與小三雙雙患上大病嚴重走樣，外表蒼老憔悴，令女網民感到心涼，「這幾天心情都很好」。

該名女網民近日在《Dcard》討論區以「我爸跟小三的報應」為題發文，揭開爸爸與小三的遭遇，她透露，爸媽和小三自她年幼時已認識，小三也清楚知道爸媽育有孩子，還是按捺不住搭上爸爸搞婚外情。爸爸因為小三而「沉船」，不顧媽媽和孩子的感受，決心要和小三在一起，故一直冷暴力對待媽媽，兩夫妻最終離婚收場。

事隔多年，最近女網民回家時，發現爸爸和小三的外貌都變得超級老。因為這些年來兩人先後被診斷出罹患重病，容貌因此大走樣，極速衰老又憔悴。

我爸原本還算一個老帥哥，因為生病整個臉都變形了，小三更誇張，頭髮全部變灰白色，明明才50出頭，但是外表整個像60歲、70歲的奶奶。

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她坦言這幾天一直回想兩人的行為和下場，心情都變得很好，因兩人的生活比媽媽過得差。媽媽離婚後遇上了一位願意愛她、很尊重她的叔叔，而爸爸和小三餘生將會「疾病纏身」，如此的結局讓女網民感到很開心。

網民心涼︰別忘了爭產

帖文引起很多網民熱論，紛紛表示閱後都覺得大快人心，「最愛這種現世報文章了」、「看著文章，不自覺心情也跟著好」，但有人也勸樓主放下，且爸爸患有重病，她也可能有需要成為照顧者，一旦爸爸離開，她也要留意爸爸有否留下遺產或債務。

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責任編輯︰王明芳

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