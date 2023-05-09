【新店速遞】LOJEL香港新店於 K11 MUSEA 開幕 Niru 和Iloj 系列由回收材料製成

▲ LOJEL香港新店於 K11 MUSEA 開幕。

全球日常裝備品牌LOJEL進駐香港！LOJEL的新店位於Victoria Dockside 藝術文化區中心的K11 Musea，門店已於 2023年4月25日正式開業。

LOJEL K11 新店位於設計前衛的「MUSE EDITION」區，位置上緊連近期啟業的五星級酒店—— 香港麗晶酒店。LOJEL表示，不僅方便旅客購買各系列旅行用品，亦讓顧客發掘LOJEL 各類的產品系列。

從旅行品牌蛻變成日常出行和生活品牌，LOJEL 旨在通過不斷創新改造的行李箱、手袋和配飾系列，K11新店除了Lojel 最暢銷的行李箱Cubo 和Voja，亦展示了品牌最新的日常裝備系列，包括Niru 和Iloj 系列，這日常系列的產品採用回收材料製成，並以可堆肥包裝出售，呼應了品牌邁向可持續性的發展步伐。

▲ K11新店除了Lojel 最暢銷的行李箱Cubo 和Voja，亦展示了品牌最新的日常裝備系列。

K11 Musea 的開幕標誌著LOJEL 在香港最新的里程碑，包括最近在銅鑼灣— — 謝斐道535號、已重新開業的前LOJEL 概念店以及即將在尖沙咀開設的LOJEL LAB（The One)，將會是品牌第一間混合商店和維修中心。

LOJEL 於 1989 年在日本成立，並提供與時並進的行李箱、手袋和配飾系列。 LOJEL 現時在全球設有 15 個的銷售地區，以創新和啟發性的理念推動旅行和日常出行的發展。除了時尚實用的行李箱之外，LOJEL品牌的系列還擴展至優質皮革必需品和以再生物料製成的多功能包袋。

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