【潛．規則】何泳芍不介意騷身材派福利　愛潛水有「美人魚」封號【多圖】

▲ 節目又再派福利！

由J2er何泳芍（Honey）連同古天祥、李君妍、魏韵芝及歌手葉泓聲（Gordon）擔任主持的《潛．規則》，帶觀眾到香港潛水熱點尋幽探秘，了解屬於香港人的海洋，更會加插潛水小知識。

昨晚（５月8日）第一集介紹火石洲（東）及尖洲天池兩大香港熱門潛點，打頭陣出場的Honey，本身擁有自由潛水教練牌。

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Honey玩到不願上水

她與古天祥更找來有「百米潛水大神」稱號、一口氣能下潛100米的香港自由潛水協會會長張立興（Chris）亮相節目，講解自由潛、示範自由潛水打魚及相關守則︰「只會打一啲食用魚同有一定size嘅魚，如果見魚就打，喺潛水界會視為不道德行為。」

一行人雖然最後沒有魚穫，Honey依然平常心︰「打魚意義唔一定係打到魚，等嘅過程都係一種體驗。」

三人還潛水抵達一處叫天池的地方，Honey一落到水便非常興奮，因為水底能見度極高，她愈潛愈開心，至少十次重覆叫嚷：「好清呀」，事後Honey解釋謂︰「我諗唔到其他形容詞，真係好靚。」Honey更因過份沉醉水底美景「唔肯上水」遭潛水教練「投訴」，十分搞笑。

▲ Honey潛得很開心。

被教練訓話 拍攝感受甚多

Honey事後受訪時笑言日日都被教練訓話，更搞笑自辯︰「我唔係唔聽話，我係唔想面對番上岸呢個現實咋。」

本身擁有自由潛水教練牌的Honey，透露教人的滿足感來自幫學生完成挑戰。

談到拍攝《潛．規則》最大得着，是發現香港海域原來如此漂亮，一點不輸給外國的海洋︰「以前唔鍾意喺香港潛水，覺得香港啲水好濁。原來我好錯，香港喺中秋時候啲水係清過外國，而且啲divesight（潛水景點）好多都好靚，有小丑魚、珊瑚森林、甚至洞潛、沉船都有，咁細地方可以有齊咁多嘢，係好開心同好好玩。」

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分享水着派福利

有「美人魚」之稱的Honey自小愛游泳，她在7歲便開始操練游泳：「一星期操7日，平均每日操2小時，我的童年是在泳池渡過的。」

而且，熱愛水上運動以及潛水的她，不時於社交網分享其的水着Look，每次都震撼網民眼球！

▲ 好正！

入行原因

2018年參選港姐入行的Honey因擁有一身古銅色肌膚，引起外界關注，當時她望參加選美改變外界對健康膚色女生的想法，雖然最終五強止步，但贏盡人氣！

之後她憑主持《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象，現時主力拍攝J2節目。

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