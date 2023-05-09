  • 26°C
香港時間 : 2023509日 (週二) 16:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛．規則】何泳芍不介意騷身材派福利　愛潛水有「美人魚」封號【多圖】

娛樂 13:50 2023/05/09

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

節目又再派福利！

由J2er何泳芍（Honey）連同古天祥、李君妍、魏韵芝及歌手葉泓聲（Gordon）擔任主持的《潛．規則》，帶觀眾到香港潛水熱點尋幽探秘，了解屬於香港人的海洋，更會加插潛水小知識。

昨晚（５月8日）第一集介紹火石洲（東）及尖洲天池兩大香港熱門潛點，打頭陣出場的Honey，本身擁有自由潛水教練牌。

【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸

最新影片推介：宋芝齡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆　不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久

Honey玩到不願上水

她與古天祥更找來有「百米潛水大神」稱號、一口氣能下潛100米的香港自由潛水協會會長張立興（Chris）亮相節目，講解自由潛、示範自由潛水打魚及相關守則︰「只會打一啲食用魚同有一定size嘅魚，如果見魚就打，喺潛水界會視為不道德行為。」

一行人雖然最後沒有魚穫，Honey依然平常心︰「打魚意義唔一定係打到魚，等嘅過程都係一種體驗。」

三人還潛水抵達一處叫天池的地方，Honey一落到水便非常興奮，因為水底能見度極高，她愈潛愈開心，至少十次重覆叫嚷：「好清呀」，事後Honey解釋謂︰「我諗唔到其他形容詞，真係好靚。」Honey更因過份沉醉水底美景「唔肯上水」遭潛水教練「投訴」，十分搞笑。

Honey潛得很開心。

被教練訓話  拍攝感受甚多

Honey事後受訪時笑言日日都被教練訓話，更搞笑自辯︰「我唔係唔聽話，我係唔想面對番上岸呢個現實咋。」
本身擁有自由潛水教練牌的Honey，透露教人的滿足感來自幫學生完成挑戰。

談到拍攝《潛．規則》最大得着，是發現香港海域原來如此漂亮，一點不輸給外國的海洋︰「以前唔鍾意喺香港潛水，覺得香港啲水好濁。原來我好錯，香港喺中秋時候啲水係清過外國，而且啲divesight（潛水景點）好多都好靚，有小丑魚、珊瑚森林、甚至洞潛、沉船都有，咁細地方可以有齊咁多嘢，係好開心同好好玩。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

分享水着派福利  

有「美人魚」之稱的Honey自小愛游泳，她在7歲便開始操練游泳：「一星期操7日，平均每日操2小時，我的童年是在泳池渡過的。」

而且，熱愛水上運動以及潛水的她，不時於社交網分享其的水着Look，每次都震撼網民眼球！

好正！

入行原因

2018年參選港姐入行的Honey因擁有一身古銅色肌膚，引起外界關注，當時她望參加選美改變外界對健康膚色女生的想法，雖然最終五強止步，但贏盡人氣！

之後她憑主持《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象，現時主力拍攝J2節目。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【港女野人】胡美貽工作不獲家人諒解感委屈　何泳芍哽咽回憶曾患暴食症
13:41 2022/10/05
【港女野人】胡美貽工作不獲家人諒解感委屈　何泳芍哽咽回憶曾患暴食症
【港女野人】何泳芍6小時執40袋垃圾蛆蟲爬上手　陳若思一冷一熱發燒終病倒
14:34 2022/10/10
【港女野人】何泳芍6小時執40袋垃圾蛆蟲爬上手　陳若思一冷一熱發燒終病倒
【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
13:06 2023/01/12
【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸
14:26 2023/02/01
【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸

你可能感興趣

【港女野人】胡美貽工作不獲家人諒解感委屈　何泳芍哽咽回憶曾患暴食症
13:41 2022/10/05
【港女野人】胡美貽工作不獲家人諒解感委屈　何泳芍哽咽回憶曾患暴食症
【港女野人】何泳芍6小時執40袋垃圾蛆蟲爬上手　陳若思一冷一熱發燒終病倒
14:34 2022/10/10
【港女野人】何泳芍6小時執40袋垃圾蛆蟲爬上手　陳若思一冷一熱發燒終病倒
【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
13:06 2023/01/12
【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利
何泳芍 古天祥 娛樂人物職業 香港小姐 娛樂行業 活動及節目 潛水

最高瀏覽

【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
16:21 2023/05/08
【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
13:19 2023/05/08
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉
10:54 2023/05/08
【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉