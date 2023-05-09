【億萬駙馬】伍富橋爆訂婚後遭朋友恥笑　太太Shirley結婚周年撰千字文護夫

▲ 伍富橋太太撰千字文撐夫。

TVB藝人伍富橋（Alvin）去年5月迎娶富家千金梁兆楹（Shirley），由此升呢「億萬駙馬」後伍富橋跟愛妻Shirley享受蜜月之旅，甜蜜到爆！

而伍富橋趁着兩人結婚一周年，以新歌《很多很多份之一》送給愛妻，MV於昨晚（5月8日）首播。而伍太Shirley同晚於個人IG撰千字文放閃，當中更爆老公婚後遭好兄弟恥笑，而她出言安慰。

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▲ 伍富橋去年5月迎娶富家千金Shirley。（取自instagram）

伍富橋求婚夠真接

伍太Shirley昨晚在IG貼出千宇長文，她笑稱：「溫馨提示，以上很長，睇得晒算你好嘢」

長文共有5大段，每段開首均配以《很多很多份之一》歌詞，Shirley回憶結婚當日很多事情都好倉猝，身邊人感好奇她為何下嫁伍富橋，她說二人相處好舒服。

而伍富橋求婚方式也不浪漫，Shirley寫道：「有一日佢同你講『我想同你結婚，你可唔可以同我結婚』（以上係伍生嘅exact wording，係呀冇錯，一啲浪漫嘅成份都冇），而一向對婚姻抱著不抗拒亦冇憧憬嘅我，出奇地有一股莫名嘅小興奮，腦袋裏又可以picture到同呢個人嘅未來，個刻我覺得佢就係嗰個人。」

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婚禮簡單無壓力

由於疫情緣故，婚禮一切從簡，伍富橋跟Shirley在西貢相思灣豪宅舉行證婚儀式，當日只得雙方家長和親友在場見證。

她寫道：「唔知係心有靈犀定係點，我老公突然同我講，而家就好想結，不如簽咗紙先，之後先補擺酒好無，當時我覺得，哇！ 正呀！ 好浪漫呀！ 於是我哋就係最有衝勁嗰刻，打電話俾師博擇左最近嘅吉日，簽咗紙無華麗佈置，冇白色婚紗，冇裙褂，」

二人曾指疫情後會補辦婚宴，惟Shirley直言會「走數」，惟她喜歡這麼簡單的婚禮：「伍生，你都唔需要再覺得俾唔到一個完美嘅婚禮我而內疚，我哋簽紙當日，有你有我，有至親有朋友，有酒飲！ 咁樣我覺得無壓力又好chill。我好enjoy一啲都唔委屈。我地嘅幸福就係咁另類。」

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婚後伍富橋跟Shirley面對外間不少負評，Shirley直認起初曾崩潰爆喊，因感到不甘心和不公平。幸而最後學懂看開：「所謂雞蛋裏挑骨頭，搵唔到骨頭嘅就會話隻蛋係臭嘅，更何況我哋嘅婚姻唔需要旁人去認同，只要我哋兩個問心無愧就可以。 講真我連嫁俾你都夠膽，我仲有咩好怕？」

除外間負評，晉身「億萬駙馬」的伍富橋曾被好兄弟取笑，大受打擊陷入低潮。

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曾遭好兄弟取笑

Shirley親述某次飯聚經歷，她說：「有位我地曾經嘅共同好友問我，我老公對於人哋咁樣話佢有咩睇法，我嗰刻問返佢『可以有咩睇法？』之後佢笑笑口話『冇啊，如果佢覺得冇嘢咪冇嘢囉。』即係你認同？我嗰刻冇講出口，但係對呢位『好友』真係好反感。」

她續說：「試問如果你唔認同，你何以會問出口？更何況我仲要請緊你食飯，你食緊我嘅，但你心裏面取笑緊我先生，呢種忐忑嘅心情真係好令人費解。 謠言止於智者，你問得出呢個問題，好明顯你就係其中一位造謠者。」

▲ 伍富橋跟Shirley愈來愈有夫婦相！

嘲丈夫為「伍富馬」

另外某次跟好友食飯聚舊，伍富橋夫婦又惹來微言，Shirley說：「食餐平啲嘅，你就話咁X有錢都咁小氣，呢餐飯對佢來講算係咩啊？請你食餐貴嘅，你又話『扮曬嘢啦，以前茶餐廳都係咁食』果然，可以傷害到你嘅一定係你身邊嘅人。」

對於好友的言行，Shirley稱伍富橋不時感疑惑，而Shirley於貼文再一次安慰老公：「你結婚，你選擇嘅，係冇可能令全世界都贊同，況且你唔係對方啲乜嘢人，佢冇義務去鄧你高興，如果係虛情假意嘅祝福，寧願唔要，早啲知道係好。」

Shirley更笑稱：「幾時都話做人一定要學識自嘲，咁樣會為生活增添一份色彩，知道嗎，伍富馬，你要成為腐皮絕緣體。」

Shirley跟伍富橋結婚一年，她稱婚後耐性和脾氣變得更好，另外她亦學懂更加體諒別人。當中她自嘲：「就算我地愛情真係好似啲Haters所講嘅一買一賣，我肯買，但更加多謝你願賣。」

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網民：比丈夫成熟

最後Shirley向老公伍富橋送上「愛的宣言」，「大家在心中共同六百歲，如果人嘅平均壽命係一百歲，咁即係我哋仲有六世人要過，多多指教吧。 希望往後嘅每一輩子，你也是我那生命中很多很多分之一的可能。」

網民除送上祝福之外，更叫兩人不要在乎外間的批評，當中包括：「睇哂，我睇到眼濕濕🥹添，不過係開心感動嘅眼淚，祝福你哋」、「真係唔使理嗰班人，祝福你地互相成長，幸福快樂」，另外有人大讚Shirley「感覺比男方成熟，識照顧對方」。

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