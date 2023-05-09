【職安健】業界憂「工作暑熱警告」執行難　工會籲增加預警機制

▲ 有工會表示，希望在執行方面能夠增加預警機制，降低通知前線工友的難度。（資料圖片）

勞工處昨日（8日）宣布由下周一起推行新《預防工作時中暑指引》，制定黃、紅、黑三級「工作暑熱警告」。建造商會執行總監梁敬國今（9日）於電台節目指，料工友在執行不同休息時間方面存在困難，且及時通知工友亦存在難度。亦有工會表示，希望在執行方面能夠增加預警機制，降低通知難度。

梁敬國表示，新指按照工作勞動量將不同工種分類，又根據不同級別警告為不同工種安排不同休息時長，但料該安排在實際執行方面存在困難。他以建造業為例，一個規模較大的地盤可能有上千名工友，所涵蓋的工種繁雜，令工友清楚自己的工種本身存在困難；而地盤工程往往環環相扣，如果不同工種的休息時長和條件不同，則會影響整體工程運作。他表示，商會曾致信勞工處建議更簡單的安排，例如當溫度上升至某水平則全面停工，卻未獲勞工處正面回應。而商會對於勞工處昨日突然宣布新指引感到「十分突然」。而對於警告發布後如何及時通知到工友，他表示現時還未有實際操作方案，需今日中午開會討論。

香港物業服務聯盟主席甄韋喬則指，對於新指引的實際操作會繼續與政府持續溝通。他同樣表示，警告發布後及時通知工友可能存在困難。他以清潔工為例，通常清潔工多分散於大廈、公園及其他空地，又不似保安員一般配備對講機，因此在工作時間通知他們存在困難。因此他希望天文台可以設置預警機制，儘早通知何時可能發出工作暑熱警告會更好。他表示，不排除工友需要超時工作或在翌日趕回因休息而延誤了的工作進度，故希望政府的外判合約可以在招聘人手比例可以有所增加，令整體運作可以更加順暢。

勞聯立法會議員林振昇指，新指引較以往有改善。但憂暑熱指數並非由溫度決定，因此他擔憂工友是否會對此產生混亂，因此冀勞工處加大宣傳教育力度。同時，他亦擔心暑熱指數能否如實反映實際工友實際工作環境的溫度，他舉例，在停機坪工作的工友雖不算極重勞動，但其工作環境則可能高出普通環境溫度三至四度，工友變相在炎熱溫度下失去相應休息時間。因指引列明若僱主採取措施則可減少工友休息時間，林擔憂在規模較大的工作環境，僱主未有妥善提供相應保障，工友未必可以實際受惠，「僱主可能喺好大嘅場地，求其整咗兩把風扇，好多工友都吹唔到嘅，但僱主又當自己做咗，滿足咗勞工處嘅要求，可以減休息時間。」

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記者：解青羽