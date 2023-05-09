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許志安復出美國開騷唱金曲　觀眾盼安仔舉行香港站

娛樂 13:12 2023/05/09

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

許志安美國開騷。

許志安日前於美國凱撒皇宮大賭場舉行《HUMAN LIVE許志安演唱會》大西洋城站，fa安仔久休再唱，現場反應熱烈。

一開場安仔送上《Remember Me》（電影《玩轉極樂園》主題曲），然後一口氣唱出《一步一生》、《半天假》、《一加一減你》、《愛你》等大熱經典作品後，再為觀眾送上《人與人之間》及《不枉》兩首新歌。

安仔這段時間沒有停下音樂的腳步，除了製作新歌還默默練琴，演出上安仔走到鋼琴前，自彈自唱哥哥張國榮的《追》。接著唱出經典金曲medley：《親密愛人》、《至少還有你》、《深愛著你》、《愛的替身》、《喜歡你》及《追憶》，向一眾為廣東樂壇貢獻的歌手致敬，同時勾起台下觀眾共鳴，然後再唱出《昨遲人》將氣氛推至頂點。

安仔之後再次出場，送上《真心真意》、《想說》、《安靜》，然後有深情組曲：《女人之苦》、《一千次日落》、《男人的感慨》、《心血》、《唯獨你是不可取替》，安仔的心意透過音樂表達，讓大家好好在心中細味。

演唱會尾聲，安仔唱出《到底發生過甚麼事》、《我的天我的歌》、《世紀末煙花》及《從你的祝福中離開》為演出劃上句號。

再踏舞台的安仔好錫fans，encore即興讓台下觀眾點歌，有求必應唱出《爛泥》及《灰飛煙滅》，fans一飽耳福。演唱會反應熱烈，有網民敲碗希望有香港站，期待安仔再踏香港舞台再聽金曲。安仔亦於演唱會後出post，答謝現場觀眾的支持，感受到大家給予的愛及鼓勵。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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