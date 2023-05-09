【東張西望】渣男老公一腳踏十幾船偷拍性愛片 港妻憑3大線索大義滅親公審

▲ 太太揭渣男老公一腳踏十幾船，任職大學玩交友App扮後生扮單身，帶女性回家偷歡仲偷拍性愛片段。

現今的「婚姻」，有多少對是一對一，並可以對一生一世的承諾作出兌現呢？《東張西望》昨晚(5月8日)報道一名已婚的渣男(黃生)，背住老婆透過交友App溝女，他扮單身，報細數識年齡由廿歲到四十多歲的女士，並同時間一腳踏十幾船，更過分的是黃生趁太太不在港時，竟帶女回家偷歡，並偷拍下性愛短片。黃太力斥丈夫是魔鬼，完全沒有道德可言，「我唔想咁多女士無辜受害俾佢呃。」

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本身是內地人的黃太，2014年時與黃生相戀兩年結婚，去年12月成功申請到香港身份證，跟老公在荃灣韻濤居居住，等了多年的黃太，以為可以二人世界，做個幸福少奶奶，但美夢幻滅，老公露出真面目，更徹夜不歸，於是她透過《東張》，狠狠揭破丈夫的渣男惡行，踢爆他利用交友App扮單身，報細數溝女，

我唔想咁多女士無辜受害俾佢呃。依家我係覺得我老公就算今次件事曝光之後，佢都會上其他社交軟件繼續呃人。

黃太報料指她老公腳踏十幾船，欺騙女性感情，背妻偷腥已是罪無可恕，但是黃太更在老公的電話裡，發現多段跟其他女士的性愛影片，而且是未經女士同意偷拍，這班女士很可能至今仍然蒙在鼓裡。

我凌晨4點起身睇佢嘅手機，睇到原來去年2022年一整年，佢有同不同女士嘅合照，甚至有女士被佢帶返屋企，即係屋企發生嘅性愛片段。

黃生趁黃太在內地期間，開了一個新電話號碼，玩匿名交友App尋找獵物，這個App近年大受歡迎，因為不需要提供頭像、姓名，和個人資料，私隱度極高，不少人都用來玩速食，而黃生擇偶的範圍也挺廣的，年紀由20多歲至40歲以上的都有，就這樣看已經有十多個人，黃太更說黃先生鍾情包包臉，身型豐腴的女士，

因為我哋屋企去年6月裝修完，嗰啲片係裝修之後拍，係我哋新嘅主人房拍嘅影片，我信任佢，我覺得佢嘅為人唔會做咁嘅嘢，帶返嚟屋企喎，仲要偷拍人哋條片。

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黃太看見老公的手機裡，有幾段性愛影片，他是趁女士不注意的情況下拿著手機，片段角度都是拍著女士的背面和私密部位，這影片更拍到黃生把電話放在衣櫃上，懷疑準備偷拍，但是電話掉了下來，所以這位女士才逃過一劫，黃太先後聯絡過其中三位女士，她們都很震驚的說，「冇同意過任何拍影片嘅要求」，可惜黃太掌握嘅證據不多，因為黃生隨後已經把電腦搬走。

上門偷歡的女士，也很害怕性愛影片會流出，黃太通知其中一位片中女士後，她漏夜登門，

佢好驚，嗰晚凌晨1點佢即刻衝上嚟我哋屋企，佢要求我老公把影片刪除，依家就係唔知呢條片嘅女主角係邊位女士，但係我覺得如果影片嘅女主角睇到《東張》報導之後，我希望佢可以聯繫你咃，因為呢條片，我唔知道我老公會唔會send咗出去俾啲朋友自己share。

據陸偉雄大律師指，香港有些關於偷拍的罪行，尤其是去年、前年，已經修訂了一些條例，如果沒有經過事主同意，或者罔顧對方的同意，而你偷拍對方的私密部分，這種情況下，一經定罪，最高刑罰是判監5年。

今年1月1 日，黃生向太太表示有同學從台灣返港，成班同學聚會，通宵回家後，黃太發現有異樣，

佢通宵返嚟之後，我發現佢身上多咗一股沐浴露香味，同埋佢個袋長期有兩、三個避孕套，嗰日返嚟只剩下一個，我就問佢，你噚日係唔係做啲對唔住我嘅嘢？沉默咗幾分鐘之後就承認咗，然後佢話出去搵咗小姐！

《東張》致電黃生前女友Joanee(化名)，她誤信黃生是單身，才與對方走在一起，自己做了小三也不知，

上交友App識嘅，2021年7月，佢話自己單身，當然傾偈內容有問佢，你係唔係單身？我寫嘅標題都係講明搵男朋友，佢話自己同媽媽住，不過媽媽唔係經常返嚟，話自己喺大學任職，佢話自己三十幾歲。

▲ 黃生單身、有樓，在英國讀碩士畢業，更是在大學做助理項目經理，有穩定的職業，條件很適合一眾女士的要求。(影片截圖)

單身、有樓，在英國讀碩士畢業，更是在大學做助理項目經理，有穩定的職業，條件很適合一眾女士的要求，不過黃太話，他真實年齡是45歲，Joanee即感到震驚，

好驚訝，完全係…溝通過之後，發現原來好多都係假嘅，佢唔似咁假嘅人，因為佢好正常，好nice，斯文，成日做運動。

難道真是男人不壞，女人不愛？黃生同時間一腳踏十幾船，約女朋友去酒店，又帶另一個人上屋企玩煮飯仔慶祝生日，真係時間管理大師，黃生陪緊這個時，就沒空回覆另一個，真係分身不暇，突然玩失蹤，女朋友當然生氣，有女朋友說：「覺得好可疑，你當我係炮友？」不過黃生又解釋，加上他的花言巧語，俘虜了一班女士的芳心，黃太更指老公甚至試過唔戴避孕套與女士發生關係，

呢個女仔同佢喺呢度過夜，而且佢哋發生過性關係，我老公甚至試過唔戴避孕套，然後個女仔就話，『如果有BB咁點算？』我老公同佢講，有BB就結婚。每個人都咁同我講，『我冇心，唔知道會傷害你！』我都相信佢哋完全都唔知道，自己突然做咗小三…

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間屋本來是黃太和老公的愛巢，房間的擺設、牆壁的顏色都是大家一起商量設計，他們更劃了嬰兒房間，但現在一切都化為烏有，

以前奶奶仲未將呢間屋俾我哋住時，佢真係好聽話，佢有講過嗰啲女仔住公屋，住公屋啲女仔帶上嚟見到咁大間屋，如果嫁俾呢個男人，成為呢間屋嘅女主人，佢覺得啲女仔會自動獻身，我覺得間屋做成佢咁樣有一部份責任，我覺得佢完全冇道德可言，佢做埋晒啲咁嘅嘢，你諗吓，一間大學有咁多學生，我覺得佢依家就好似一個魔鬼咁，唔知佢幾時會將魔爪伸向學生。

黃生為了一己私慾，偷拍不同女士，他跟這麼多女士發生性行為，難道是為了新鮮感？

我哋擘面之後，佢同我講，『原來佢同我結婚之後不久，佢覺得自己唔適合結婚，因為佢是一個要不斷搵新鮮感嘅人，就算佢娶咗個香港小姐，過多兩、三年，佢都係會出去搵新鮮感。

據香港心理學家趙思雅指，有些男士純粹是性上癮，就是在性的沈溺中，不斷尋求性伴侶或不同性伴侶，然後透過性關係得到滿足，第二類人士可能會有其他心理因素，例如；自卑感，覺得自己的性功能不夠好，或是被別人侮辱過，又或是跟伴侶本身的性關係裡，得不到滿足，可能透過這些方法去贏取不同獵物，跟不同女士發生關係，就會得到滿足感，通常這類人士，除了用來收藏，也可能會分享給同道中人欣賞。

《東張西望》聯絡到黃生，問他有關於知道偷拍這些性愛片段屬違法，《東張西望》表明身份後黃生就說：「唔好玩啦，係啊？你唔好黐線啦！告我啦！Come On！」當中更夾雜著粗言穢語，不肯正面回應有關偷拍的事宜。

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責任編輯︰王明芳