【無妄之災】女子遠足路經榴槤樹被榴槤撃中　頭皮被插出幾個血洞

▲ 新加坡一名女子日前到離島郊遊，但是不幸地被樹上的一顆榴槤撃傷頭部，不過所幸是皮外傷，經檢查及包紮外並無大礙。

坊間流傳多年的一個有趣IQ題，「西瓜和榴槤跌落個頭，邊個會痛啲？」，答案是「頭痛啲！」，新加坡最近終於有了真人演繹的印證。新加坡一名女子日前到離島郊遊，途中不幸地被樹上的一顆榴槤撃傷頭部，不過所幸是皮外傷，經檢查及包紮外並無大礙。

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綜合新媒報導，一名目睹事件經過的同行女友人把整件事情的經過放到網上，希望告誡及提醒大家提防意外的發生。同行女友人稱，當時她們是和一班朋友到烏敏島上檢摘榴槤。從她上傳的照片中可見，樹上的榴槤色澤青綠，應為未熟狀況。

女友人憶述，當時一行人途經一棵榴槤樹，突然其中一人被榴槤撃中，而這名傷者隨即跌倒在她肩上。女友人稱當時整個畫面令她感到十分震驚，並且不知所惜。

女友人續稱，傷者當時戴著一頂帽子，雖然防禦力低，不過相信也為其起了些許的保護作用。事後，有當地的工作人員為傷者檢查傷口。不幸中的大幸，傷者的頭皮上只有數個小血洞，而帽子上也留有榴槤的刺痕。

有網民在貼文的下方留言，詢問會否是猴子拋下榴槤。女友人回應道，有看到一群猴子在島上，但是當時沒留意到是否猴子的惡作劇。

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責任編輯︰陳珈希