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【昆蟲出沒】黃大仙街坊曬被單驚見神秘黑蟲　網民認出真身為黑金龜

健康 14:07 2023/05/09

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黃大仙街坊曬被單驚見神秘黑蟲，網民認出真身為黑金龜。

近日天氣炎熱多雨，昆蟲開始紛紛出動。近日有黃大仙街坊發現3隻黑色神秘昆蟲黏附在正在晾曬的被單上，擔心會入屋產卵，遂發文求助。有網民認出，這種昆蟲是「黑金龜」，對人體無害。

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【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

該名街坊於Facebook群組分享照片，指發現3隻黑色「不知名昆蟲」黏附在窗外晾曬的被單上，數小時過去仍一動不動。為免昆蟲飛入屋內，樓主將窗戶緊閉，但不知道如何處理，又擔心是臭屁蟲，產卵後一發不可收拾。

（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

帖文引來熱議，有網民指出，照片中的昆蟲並非樓主所猜測的臭屁蟲，而是「黑金龜」，繁殖期為每年4至6月，對人體無害，故最近經常出沒，「慈雲山超多，特別係近山邊嘅邨，不過唔使驚，佢哋唔會咬人」、「驚就戴手套捉住佢放出去」。

有同區街坊表示早前亦發現這種昆蟲的蹤影，「走廊有成6隻」、「上星期飛入屋捉住掟出街，之後又有一隻」、「一到夏天晚上就有飛入屋，仲好大隻添」。

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責任編輯：羅嘉欣

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