【洗黑錢】海關破洗黑錢集團涉款35億元　拘8男女包括38歲骨幹成員

▲ （左起）香港海關財富調查課調查主任袁愛萍、香港海關財富調查第一組指揮官黃貞富（黃偉傑攝）

香港海關今日（9日）表示，於4月26日至5月3日，展開代號「漩渦亅反洗黑錢行動，行動中拘捕4男4女，年齡介乎24至68歲。並凍結犯罪集團270萬元銀行存款，行動仍然持續，不排除會有更多人被捕。

海關財富調查課調查主任袁愛萍指，海關於2022年中，鎖定一名54歲女子，懷疑進行洗黑錢活動。經深入調查後，海關再鎖定4名目標人物，包括一對夫婦，懷疑以公司銀行戶口進行洗黑錢活動，調查發現，被捕5人職業與公司財務狀況及業務性質完全不符，亦沒擁有高入息及物業，但於短時間內成立公司，及有極大額頻繁交易。於2021年5月至2023年10月有超過2,000宗大額交易，涉款達29億元，成立公司亦沒有實質業務，於短期內有大額存款令事件成疑。

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公司戶口透過一批與公司沒業務關係，包括空殼公司及境外公司存入款項後，相互作頻繁匯款及轉帳，以頻繁交易掩飾，手法為典型洗黑錢技倆，資金最後會轉往一些空殼公司及境外公司，並非一般正常交易方式，被捕人未能解釋金額來源及交易目的。懷疑藉此進行洗黑錢活動。

海關經深入調查後，於4月26日展開代號「漩渦亅反洗黑錢行動，突擊搜查4個公司及4個住宅地點，行動中拘捕3男2女集團成員，其中2人為夫婦關係，包括一名38歲男子為骨幹成員。骨幹成員除招攬妻子外再招攬另外3人，以個人名義開設公司及公司戶口，處理達6億元犯罪得益。關員隨即再搜查3間公司及3個住宅地點，包括一間虛擬貨幣公司，行動中再拘捕1男2女。

調查發現，虛擬貨幣公司將13億元款項存往被捕人公司戶口內，企圖以虛擬貨幣公司隱蔽迂迴手法轉入銀行體系，掩飾洗黑錢活動。企圖逃避執法人員調查。整個行動共拘捕4男4女年齡介乎24至68歲，被捕人於2021年起2年間，共清洗35億元犯罪得益。海關已凍結被捕人270萬元銀行存款，海關仍繼續追查，及徵詢律政司意見，向法庭申請充公被捕人犯罪得益。行動檢獲大批證物，包括手機、公司文件、印章、銀行帳戶文件、支票簿及銀行卡等，被捕人現保釋候查，行動仍然持續，不排除會再有拘捕行動。

海關財富調查第一組指揮官黃貞富指，今次行動十分成功，除拘捕8名集團成員外，亦揪出集團骨幹成員，並凍結270萬元犯罪得益。相信以成功瓦解一個反洗黑錢集團。海關重申，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。亦提醒市民要保管好自己戶口及個人資料，不要將戶口借予他人，不論有否報酬，亦會構成洗黑錢罪名。市民如發現洗黑錢活動可致電海關2545 6182舉報。

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記者：黃偉傑