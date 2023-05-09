【失衡凶間之罪與殺】黃又南演變態髮型屋老闆　衛詩雅如願拍驚慄戲感興奮

▲ 《失衡凶間之罪與殺》

由3位本土新導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導《失衡凶間之罪與殺》的終極預告在今日（5月9日）曝光，片中主要角色的陰暗面隨之曝光，每個人都看似埋藏一定的秘密，當她們被命運安排遇上，將面對一發不可收拾的局面。

其中，由《樹大招風》金像導演許學文執導，衛詩雅（Michelle）及黃又南主演的單元《頭髮》，故事發展耐人尋味。

戲中演髮型屋老闆的又南，對頭髮情有獨鍾，更會以特別的方式收集靚女的頭髮留念，而衛詩雅飾演一位女團成員，出道時因為頭髮太靚，拍過洗髮水廣告一炮而紅，可惜越做越霉淪為大茄，為爭取演出機會，到又南所開設的廿四小時營業髮型屋護髮，卻換來驚險一夜。



外表嬌的的又經常拍愛情片的Michelle，原來是驚慄片忠粉，她揚言終於等到機會接拍驚慄片，所以對新片上映超期待又興奮，她說：「我接到呢部戲，睇到劇本好興奮。本身好鍾意驚慄戲，造型越恐怖越鍾意。今次喺《頭髮》裡面我係一個女團出道後，撈極都撈唔紅嘅明星仔，唯一自豪就係把頭髮，但亦因為把頭髮太靚而吸引咗呢個變態佬（指又南）垂青。」。

張凱娸衛詩雅成對比



至於另一位女演員張凱娸（娸娸），戲中角色與衛詩雅截然不同，外表是個壞女孩，內裏卻不及衛詩雅剛烈，娸娸說：「戲中我飾演一名Wet妹，主要同又南做對手戲。雖然我同衛詩雅冇同場，但係我哋兩個女仔嘅外型同性格形成強烈對比，不過同樣因為擁有一把好靚嘅頭髮，同樣俾又南睇中。」

又南為演好角色，刻意留鬚和長髮，他說：「 戲中因為我同人溝通唔到，所以戀上咗頭髮，覺得頭髮先係我朋友，我會不擇手段，希望擁有唔同嘅頭髮。」

同日，電影公司更開始發佈《頭髮》之製作特輯，讓觀眾率先了解兩個角色的執念，曾拍攝電影《樹大招風》的金像導演許學文，今次執導《頭髮》故事發展又豈會如此簡單，他透露結局將出人意表，大賣關子。故事以外，導演許學文著重建構好角色：「電影係講緊人嘅故事，搞好嘅都係個角色。 」

當中，又南及Michelle更率先分享角色設定相當具挑戰性，又南指角色需要與頭髮交心：「頭髮同我呢個角色嘅關係，入面有愛，亦有安全感。更加可以同佢交到心，得我哋之間感覺到嘅嘢。」

又南令人心寒

而Michelle則道出角色相當貼身：「我會形容頭髮重要過皮膚，呢個角色同我好近，係藝人，又係入咗行好多年，目標未必做到，前設已經幫咗我好多。導演好聰明，搵到一個點令人覺得又南冇乜攻擊性，其實係更加令人心寒。」



《失衡凶間之罪與殺》中，《頭髮》故事講述過氣偶像 Maggie（衛詩雅飾），初出道的一支美髮廣告廣為人知，可惜後勁不繼。一次難得的電影試鏡機會，燃起她東山再起的渴望。在試鏡前夕，Maggie 在私人派對中被作弄燒焦頭髮。

為挽救她的「美髮」星途，找到一家半夜未打烊的髮型屋，店主（黃又南飾）對護髮有異常心得。沒料到，這竟成為她人生最暗黑的一夜。

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