【好心做壞事】「善心」住戶不忍殺生　屋苑放生曱甴嚇壞街坊

▲ 「善心」住戶不忍殺生，曱甴裝盒放生屋苑花園，周圍亂爬嚇壞街坊。

「行善」也要分場合。近日，內地一個住宅區有住戶，被曝因「不忍殺生」，在區内花園放生曱甴。多隻曱甴被裝入藍色紙盒，並被放置在花園的大石頭上，曱甴更在石頭周圍爬來爬去，嚇壞一眾街坊，令人看後不禁直呼「頭皮發麻」。

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綜合内地媒體報道，廣州天河區芳草園小區有居民報料，稱近日有住戶在區内花園放生曱甴。從影片中可見，放生者在大石上擺放了5個藍色盒子，數隻曱甴甚至還在周圍爬來爬去。有街坊更表示，

如果輕輕拍一下盒子，能看到很多蟑螂爬出來，讓人頭皮發麻。

報道指出，當地一名街坊上周五（5日）下午時份，目睹一名女子在小區花園内到處放置一些「專業的盒子」，裏面養的是德國小蠊（蟑螂）。當時一位老婦居民在那裡散步，一開始以為這位女子是在喂貓，怎料她是在「放生曱甴」，盒子周圍全是曱甴在爬。老婦曾多次制止女子的行為，但對方依然繼續放置活蟑螂，更表示：

自己不忍殺生，因此在此放生蟑螂。

其他小區居民發現後，將曱甴的照片和影片上載到物業群組内聯繋物業處理，並敦促物業工作人員報警。物業工作人員表示，當時已將蟑螂盒處理掉，並在找到涉事女子後對其進行了教育，涉事者亦當面保證不會再有下次，目前已對小區進行消殺。

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香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣