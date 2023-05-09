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【野外步出3】胡敏芝挑戰「劍峰」驚險萬分　奶仔登頂最後200米：每一下都跟死神搏鬥

娛樂 15:36 2023/05/09

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胡敏芝跟奶仔方紹聰挑戰海拔1,200米的「劍峰」。

方紹聰（奶仔）監製及主持的《野外步出3玩野加大馬》，在今晚（5月9日）及明晚（5月10日）兩集將夥拍J2er胡敏芝（Karen）到訪馬來西亞。

其間，二人除會挑戰「觸目驚心」吊橋，還會試飲「回春水」，不過最精彩是二人挑戰海拔1,200米的「劍峰」。

劍峰又名尖峰石林，位於火焰山上，雖然高度不及有「神山」之稱的京那巴魯山，但被認為更難攀爬，並以山頂有如劍峰般一片片的石灰岩馳名。

出發之前，兩位主持都好興奮。

胡敏芝體能弱

據當地領隊透露《野外3》是首支香港攝製隊挑戰攀登劍峰拍攝，由於攀登劍峰路途崎嶇險要，奶仔等人全程有合資格教練傍實之餘，登峰前更必須上堂受訓確保安全。

曾四度挑戰毅行者、有「慈雲山大髀王」之稱的奶仔，亦坦言挑戰劍峰對他來說，最後衝刺階段絕對步步驚心：「最後二百米嘅嗰條高梯，真係每一下都同死神搏鬥。因為條梯好直好難爬，同埋只要鬆手或者跣一跣，就會跌落下面嘅尖石間，相當危險，教練都話嗰個山曾經有唔少挑戰者遭遇不幸，所以我哋最後唔係成隊攝製隊上晒去，而係量力而為。」

當中零運動根基、體能較弱的Karen便在1,000米高度時宣布放棄，奶仔直指Karen已是超額完成：「我哋成條Team都感受到佢係幾咁熱血，佢中途不斷受傷、係咁畀嘢咬，行唔夠幾百米又已經喘晒氣，但佢依然好堅毅咁捱到去佢自己嘅極限，全程仲要冇乜怨言，淨係講咗句：『好憎奶仔』，好值得欣賞。」

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忽然暴雨增難度

攀登劍峰除了講求體力及靈活度，攀登者必須於指定時間內抵達不同check point才能確保安全，故攝製隊必須早一日抵達山腳下的營地，單是該段「抵營路程」已長達9公里。

有「黑仔王」封號的奶仔，與Karen出發往營地不久即下起滂沱大雨，滿地泥濘及濕滑的石頭令二人寸步難行，攝製隊比預期遲了接近一小時才抵達營地，因而引發首輪「斷電」危機。

之後Karen因為腳力不足，要手腳並用攀山，嚴重拖慢進度，令攝製隊陷入第二輪「時間」危機。最後危機是Karen途中不慎跣倒整個人跌坐在石頭上，更一度痛至「面容扭曲」，令原本已十分艱難的登山過程更見艱鉅。

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談到是次挑戰，Karen坦言拍攝期間不斷自我質疑，並很感謝奶仔沿路上貼心照料：「奶仔除咗幫我孭嘢減輕我負擔，有段路佢仲喺落超級大雨情況下、以極速孭住我行石路同埋過橋，好感動。」

問到Karen行完劍峰後有否後遺症，她說：「對腳好多地方都刮親同瘀咗，同埋我畀水蛭咬咗心口一啖，去到差唔多山頂又畀紅火蟻咬，好似針拮咁痛，啲疤痕成個月都仲喺度。」Karen又謂最難忘是山上吃的那個飯盒：「真係食到想喊，原來好辛苦之後，一個簡單飯盒都可以好好食。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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