【司法覆核】質疑沒被通知紀律聆訊　前警長要求發放退休金及紀律聆訊無效

▲ 被告歐智威。（資料圖片）

前警長早前入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令警務處處長須發放退休金及每月長俸金，以及基於紀律聆訊程序不當，要求法庭裁定紀律聆訊無效，聆訊今（9日）於高院進行。前警長指申請提早退休獲批後，才被通知尚有紀律聆訊，最終警務處處長在其不知情下將他革職，剝奪其退休福利及將事件扭曲，做法匪夷所思。

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申請人歐智威，答辯人警務處處長。

申請人沒有代表律師，申請人陳詞時指出，本案是簡單的退休案件。申請人指於不知情下被革職，剝奪其所有退休福利，扭曲整件事情，做法匪夷所思。

申請人指出，於2021年12月9日申請退休，至2022年1月6日獲通知已批准退休，並接獲電話要求盡快辦理手續，當時並沒有獲通知仍有任何紀律聆訊。

申請人續指，紀律聆訊主控稱於2022年1月10日，曾通知申請人紀律聆訊將於1月20日進行，並曾致電通知申請人。申請人指出並非事實，並指若須進行紀律聆訊應發出便箋及親身通知當事人。申請人承認曾收過自稱警務處人士來電，他回應對方自己已退休，著對方聯絡總部。

申請人指出於1月7日出席離職會面時，沒有人提及仍有紀律聆訊。申請人當時曾主動問及是否仍有紀律聆訊，而未有日期，惟對方通知已「無咗」，申請人表示沒有理由不相信對方。

及至1月12日，申請人指獲警司通知紀律聆訊尚未完結，退休前休假延至同年7月7日。及至2月16日，申請人獲通知紀律聆訊已完結，其委任證亦已被銷毀。申請人認為委任證被銷毀後便不再是警員，他當時是退休公務員。

法官引述誓章指出，處方曾到申請人位於香港仔住所40次派送信件，申請人表示當時在朋友家中休養。申請人指出間中返回單位，但沒有留意信箱，而妻子因上班亦未有留意。

答辯人回應則指，處方於1月10日曾以電話通知申請人有關紀律聆訊，申請人應接獲通知。答辯人又指處方曾派員，將信件放於申請人位於香港仔住所大門。申請人聲稱不知情而沒有出席紀律聆訊，答辯人指申請人沒有基礎提出司法覆核，因當中不涉及不公。

答辯人續指，提早申請退休與紀律聆訊無關，人員退休後仍可面對紀律聆訊程序，故有機會被扣除退休金。答辯人指有文件證據證明紀律聆訊進行中，完結的話不可能沒有書面通知，而只以口頭通知。答辯人指申請人可透過電郵或電話查詢清楚，質疑其視而不見。法官押後判決。

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記者：林育慧