【47人初選案】匿名證人稱戴耀廷目的是迫特首下台　會議攝錄作了解 《國安法》生效後匿名報案

▲ 戴耀廷。（資料圖片）

民主派初選案今（9日）續，獲准匿名的控方證人X先生今起作供。X供稱據戴耀廷分享的「35+」目的，是欲藉取得立法會過半以否決預算案迫使特首下台。X承認曾在新界西協調會議上拍片及錄音，其後於《國安法》實施後匿名報案及交出檔案。X解釋戴提過辦初選是想推翻政府，遂購入器材紀錄用作了解。被問到是否偷拍會議情況，X自言沒有秘密，並強調自己光明正大。X在盤問下稱以其理解，迫特首下台等同推翻政府。

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第4名控方證人今以代號X作供，X供稱戴耀廷曾在不同場合提及「35+」的目的，X引述戴稱目的是取得立法會過半，可藉2次否決預算案迫使特首下台。X指，戴自2019年11月區議會選舉後很有信心，在一些泛民主派飯局上經常分享「35+」的概念。X又指，戴講述「35+」目的時提及要控制初選人數進入立法會，從而透過控制立法會否決預算案，迫特首下台。X於庭上指「我覺得好有問題囉，唔係為社區做嘢囉」。

控方問及2020年5月8日新界西協調會議情況，X指當日應人民力量梁家聲邀請出席會議，在會上用1枝錄音筆和1部與電話大小相若的攝錄器材分別錄音及錄影。

法官李運騰關注紀錄是公開地進行或私下進行，X稱不知道與會者是否知悉自己錄音，「我就咁擺喺袋度」，有被告聞言竊笑。法官問及，X有無意圖隱瞞自己錄音，抑或有讓與會者知悉其在錄音。X稱現場無人提過不准錄音，惟承認沒表明錄音。

X亦指不知道有沒有人知悉其在拍片，指自己「全程攞喺手、放喺枱、周圍影」。X指直至《國安法》實施後，他於同年約9月至10月匿名向警方報案，並交出相關檔案，X解釋匿名報案是想協助警方調查，「唔想曝光、唔想自己麻煩」。

控方透露，X共寄出11段影片及2段錄音予警方，庭上播出部分影片。影片角度搖晃，攝錄到戴發言的情況，鏡頭一時對著天花板，一時放於桌下，聲量忽大忽小。戴提到「新東會用嘅字眼係會運用」。

X解釋拍片及錄音的原因時指，聽戴提過辦初選是想推翻政府，因此買了攝錄器材紀錄會議，「俾自己了解」，「了解吓佢（戴）提過『35+』想推翻政府嘛」。X又指紀錄是為了研究，否認是為了交檔案予警方。

法官關注X想了解甚麼，X稱想了解戴稱迫特首下台會否有問題。被追問除了翻看影片外如何了解，X稱他非法律專業人士，「唔識呢啲嘢」，但知道有官員指初選或違法，最終在《國安法》通過後決定寄出相關影片。X指他在報案前翻看過影片，結論是「佢（戴）咁搞可能犯法」，故抱著懷疑心態出席了第2次的新界西會議，想聽清楚有否犯法，最後的結論仍是有懷疑。

在辯方盤問下，X承認其證人供詞無提及過戴想推翻政府，指他是在與戴對談間得知對方想迫特首下台，以其理解代表推翻政府。

被問到是否不想被人發現自己拍片，X稱「相對好大方」地拿著攝錄機四處影，又稱縱使想畫面穩定，但技術不夠。X又否認偷拍會議情況，自言沒有秘密，自己是光明正大地四處拍片。X另否認收取酬勞拍片，自己會否獲頒好市民獎則不得而知。

X今作供時聲量偏低，有辯方大律師一度指聽不到X發言，X經法官提醒才略為提高聲量。此外，被告施德來因新冠病毒快速測試呈陽性，被安排於另一法庭就坐。

X作供完畢，聆訊明（10日）續。

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記者：陳曉欣