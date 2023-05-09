【47人初選案】證人供稱戴耀廷目的是迫特首下台　於新西會議拍片錄音後匿名報案

▲ 戴耀廷。（資料圖片）

民主派初選案今（9日）續，獲准匿名作供的控方證人X先生今起作供。X供稱在泛民飯局上聽過戴耀廷分享「35+」目的，引述戴稱取得立法會過半，可藉2次否決預算案迫使特首下台。X又指在新界西協調會議上攝錄及錄音，其後於《國安法》實施後匿名報案及交出檔案。X指戴提過辦初選是想推翻政府，遂於事前「買咗攝錄器材紀錄」用作了解。X又指紀錄是為了研究，而非為了交予警方。

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甫開庭，施德來的代表大律師指施今早進行新冠病毒快速測試呈陽性，已預約晚上就診，施的身體狀況可繼續參與審訊，因此毋須申請押後。在被告欄的施被安排坐在靠欄位置，全部被告均戴上口罩。法官最終下令施移步1號法庭，其代表大律師則留在原先的法庭。

控方昨為第4名證人申請匿名令，獲法官批准。該名男證人今以代號X作供，接受控方主問。在法官詢問下，X供稱戴耀廷曾在不同場合提及「35+」的目的，X引述戴稱目的是取得立會過半，可藉2次否決預算案迫使特首下台。X指，自2019年11月區議會選舉後，戴很有信心故經常提起。被問到戴在甚麼場合提及「35+」目的，X指在一些泛民主派飯局上，戴經常分享「35+」的概念。

控方問及2020年5月8日新界西協調會議情況，X指當日應人民力量梁家聲邀請出席會議，又指聽梁提及有意參選新西，當日梁亦有出席會議。X指，自己當日用1枝錄音筆和1部「細細哋」、與電話大小相若的攝錄器材紀錄會上情況，分別錄音及錄影。

法官李運騰關注紀錄是公開地進行或私下進行，X稱不知道與會者是否知悉自己錄音，「我就咁擺喺袋度」，有被告聞言竊笑。法官問及，X有無意圖隱瞞自己錄音，抑或有讓與會者知悉其在錄音。X稱現場無人提過不准錄音，惟承認沒告知他人自己在錄音，亦不清楚有無人知悉。

X亦指不知道有沒有人知悉其在攝錄影片，指自己「全程攞喺手、放喺枱、周圍影」。X指直至《國安法》實施後，他於同年約9月至10月匿名向警方報案，並交出影片及聲音檔案，X解釋匿名報案是想協助警方調查，「唔想曝光、唔想自己麻煩」。

控方透露，X共寄出11段影片及2段錄音予警方，庭上播出部分影片。影片角度搖晃，攝錄到戴發言的情況，鏡頭一時對著天花板，一時放於桌下，聲量時大時小。戴提到「新東會用嘅字眼係會運用」。

被問到在會議拍片及錄音的原因，X稱會議前聽戴提過辦初選是想推翻政府，「咁我覺得如果直程係討論『35+』個會，係咪可以紀錄呢，就去買咗攝錄器材紀錄」，「俾自己了解」，「了解吓佢提過『35+』想推翻政府嘛」。X指紀錄是為了研究，否認是為了交檔案予警方。

X指續，戴講述「35+」目的時提過要控制初選人數進入立法會，從而透過控制立法會否決預算案，迫特首下台。X於庭上指「我覺得好有問題囉，唔係為社區做嘢囉」。X作供時聲量偏低，有辯方大律師一度指聽不到X發言，X經法官提醒才略為提高聲量。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣