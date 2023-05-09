【母親節美食2023】踏入哆頭蟶最肥美之時節　莆田推9大菜餚慶「哆頭蟶節」

▲ 莆田推9大菜餚慶「哆頭蟶節」。

每年4至5月是莆田哆頭蟶最肥美之時節！是一年只有入夏幾個月才能吃得到的時鮮。哆頭蟶於莆田當地的黑泥灘塗裡吸收充足營養，每一隻都肥肥嫩嫩，鮮甜爆汁。

最新影片推介︰

作為莆田市涵江區三江口鎮人民政府授權的「福建哆頭蟶指定推廣機構」，莆田餐廳在2019年就發佈了哆頭蟶的四大官方標準——原生態黑泥、金黃色的殼、霸氣6釐米、入口夠鮮嫩。

莆田推出9款不同風味的哆頭蟶菜式，有適合春夏多喝湯的「紅菇蟶湯」﹑香氣濃郁的新品「九層塔海蟶煲」﹑不可不試的「辣炒蟶子」等等。

適逢母親節，大廚更特意為莆田母親節套餐加入哆頭蟶菜式，套餐設2位、4位、6位、8位及10位餐，母親節當然是帶媽媽一起去品嚐哆頭蟶菜式，提前預訂母親節哆頭蟶套餐還可以享有88折優惠。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希