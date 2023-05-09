【管有槍彈】涉藏兩手槍及899發彈藥　20歲青年警誡下稱受人所托保管

▲ 20歲青年涉於住所藏有2枝自動手槍、3個滅聲器及899發彈藥，今（9日）於高等法院否認無牌管有槍械及彈藥罪開審(資料圖片）

20歲青年涉於住所藏有2枝自動手槍、3個滅聲器及899發彈藥，今（9日）於高等法院否認無牌管有槍械及彈藥罪開審。控方指被告警誡下稱，「嗰啲槍全部wargame舖買，咁都犯法？」被告向警方表示，受人所托保管，對方指是道具及合法的。

被告梁頌仁（現年24歲），否認1項無牌管有槍械及彈藥，控罪指被告於2018年12月31日，在九龍紅磡德豐街8號黃埔花園某單位，無牌管有一批槍械及彈藥，即2枝自動上膛手槍、3個滅聲器及899發彈藥。

控方開案陳詞指，被告於案發日早上，在紅磡紅鸞道街頭遭警員截停，以無牌管有槍械罪被拘捕被告，被告警誡下稱「阿Sir，嗰啲槍全部wargame舖買，好好哋放喺屋企，咁都犯法？」

警員其後帶同被告返回住所進行搜查，並在其房間搜出氣槍及配件，書枱右手櫃桶搜出啡色及白色盒，每盒載有50粒子彈。被告其後被帶到紅磡警署，於律師在場下進行兩次錄影會面記錄，被告均不作回答。

控方指警方於翌日再到被告住所搜查，當時被告父母及兄長在場。警方於被告房屋的書枱上發現1個透明膠袋，內有1個滅聲器，紅白色袋及綠色袋內分別有1個滅聲器。迷彩色背包則有12盒共載有774粒子彈，1個彈匣內有25粒子彈，另有2枝手槍及1個彈匣。

控方指被告於警誡下稱「呢啲槍子彈、步件，都係一個叫Terrence經阿高俾我㗎」。警員就被告回應作出進一步提問，被告指見過Terrence兩次，沒有聯絡方式。被告又指阿高稱「Terrence要我幫佢哋保管住先，仲話啲嘢係合法嘅」。

被告其後替警方進行3次警誡錄影會面，被告稱於2017年底認識阿高，見面不超過20次，其後因更換了手機而沒有阿高的聯絡電話，遂透過程式Wire與對方聯絡。

控方指被告稱於2018年8月及11月至12月期間，分別在大埔及沙田交收。被告稱阿高沒有指明如何處理，被告指曾問及阿高，綠色袋內的東西是什麼，阿高稱是「道具，合法嘅，唔會有事」。

被告稱將所有袋放在房間的書枱底下，直至警方搜屋期間均沒有取過出來。被告稱曾看過載有子彈的盒，但沒有詳細點算，被告形容子彈是裝飾用。

控方指軍械鑑證專家化驗後，指兩枝槍為手槍，可插入2枝彈匣，12盒子彈均為真實彈藥，3個滅聲器。控方指其中1盒子彈中有被告的DNA，其中1個滅聲器可與手槍連接。

控方指被告將涉案槍彈放在房間，根據其擺放及處理，以及被告警誡下之回應，毫無合理疑點下證明被告知情下管有槍彈。

聆訊下午續。

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記者：林育慧