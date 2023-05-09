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【行政立法】梁君彥：交流答問會反映特首重視雙向溝通　會按《議事規則》制定安排

政治 16:16 2023/05/09

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梁君彥認為，特首重視與議員雙向的溝通。（資料圖片）

特首李家超今日宣布，將於下周四與立法會舉行首次「行政長官互動交流答問會」。立法會主席梁君彥今日認為，有關安排反映特首重視與議員雙向的溝通，又指會按照立法會《議事規則》規定，去制定相關安排。

梁君彥今日透過發言人表示，繼去年7月提出前廳交流會，特首進一步提出舉行互動交流答問會，反映特首重視與議員雙向的溝通。

互動交流答問會最快於下星期四舉行，首次互動交流答問會的主題為「二十大及兩會精神」。梁君彥表示，會按照立法會《議事規則》規定，去制定相關安排。

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陳勇今日表示，「行政長官互動交流答問會」有利雙向溝通。（區綽彥攝）

民建聯立法會議員陳勇就建議，「行政長官互動交流答問會」可以「加場」或增加時間，以及讓未有機會在會上交流的議員，在交流會之前或之後用書面形式問問題或表達意見，讓特首或相關部門以書面或其他平台回答。

陳勇又認為，「行政長官互動交流答問會」是首次以互動形式，據他理解，議員不止可以問，還可以表達意見，特首也可以問議員問題，是「行政長官答問大會」的「升級版」，認為有利雙向溝通，體現行政立法關係更良好。

新民黨立法會議員李梓敬就認為，新機制除了議員可以自由提問的制度之外，也提供了特首諮詢議員意見的新平台。他對新機制表示歡迎，並認為新機制能有助議員可以更容易表達意見和作出提問，令原有的答問大會更有效地收穫不同建議。

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記者：區綽彥

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