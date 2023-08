前新聞主播、執業大狀劉晉安靠責任心及同理心做個好「廚師」

讀電影出身的前無綫新聞主播劉晉安(Andrew)原來最初想入行做娛樂,卻兜兜轉轉半工讀成為大律師,笑言人生零規劃的他於數年前更開始執起教鞭,在HKU SPACE任教法律。不變的是記者的敢言性格,無懼回答「法治是否已死」、「AI會否取代律師」等尖銳問題,不過他表示大律師只是廚師不是魔術師,最重要的不是口才,而是有責任心及同理心。

人生沒有多少個十年,一眨眼,劉晉安(Andrew)已成為大狀半個十年。當初在美國讀完電影後回港找工作卻不知可以做甚麼,便去港大讀了個新聞系碩士課程,因自細愛聽電台,期間加入商台做PA (節目助理),可是做了一陣子卻發覺不太合適自己,之後看到新聞部請人,便正式加入傳媒行業做記者。在記者的生涯上又發現自己有很多事情都不懂,「成日都一舊雲咁,其實好多嘢都係同法律有關,如果想知多啲個社會點運作,某程度上你都要識法律,雖然工作上都可以學到, 但始終唔夠詳細。」故此便的起心肝去半工讀法律,一讀便是4年。

▲ 劉晉安於猴年採訪「頭柱香」時,與以孫悟空打扮的藝人黃夏蕙合照。

現時他主要在香港大學專業進修學院(HKU SPACE)的Graduate Diploma in English and Hong Kong Law(CPE)(英國及香港法律學士程度文憑(專業共同試)) https://hkuspace.hku.hk/cht/prog/cpe及Certificate in Legal Studies https://hkuspace.hku.hk/prog/cls 課程,教授基本法等學科。他笑指當初不知道HKU SPACE有法律讀,否則便會多一個選擇,「CPE係快嘅,讀完有香港、英國兩邊專業,就算唔係要去英國執業,有多一個地方嘅法律資格你寫落CV都有好處。」跟Andrew一樣,HKU SPACE的學生有各式各樣的背景,既有任職於律師行的秘書和師爺(法律行政人員),也有工商界精英,以及退休人士等。Andrew直言「半途出家」的學生比起本科生更有優勢,「人就係咁,你越多經驗、見識越多、做過越多嘅事,總係有啲用處。好似美國咁,你想本科讀法律佢都唔會俾你讀,因為就係想你成熟啲。喺職場打滾咗一段期間嘅學生,一定帶到啲嘢將來用得着。」

▲ 劉晉安曾多次到長洲採訪「搶包山」。

無懼世事變改,還是愈難愈愛

對於近年社會轉變,令不少人對讀法律感到卻步,他笑言這是個敏感的話題,「不過我都照講,可能有啲人覺得法治已死,所以唔讀法律,但我覺得呢個係好極端嘅想法,如果你唔相信法律,咁你去買樓都唔好簽臨時買賣合約啦,因為嗰張合約都係法律,但事實上你都會簽,因為你都相信你嘅權益係受到保障。可能你會對某一兩單案件有強烈嘅睇法,但不至於對個制度完全冇信心。」

▲ 劉晉安指曾採訪大角咀弒雙親案(電影《正義迴廊》以此案作藍本),「好似電影最後一幕咁,我睇住佢(被判無罪釋放的被告)上的士離開。」

談到近年AI崛起,不少行業包括法律均被指最終會被AI取代,他坦言對AI不太了解,「某程度AI當然可以協助到有啲部分,例如寫一份合約,但我覺得律師始終係一件好人性嘅職業,好似上庭盤問證人,佢點可以用機械嚟判斷呢? 因為臨場都會睇到對方嘅反應,會立刻作出一啲應變同策略,有時候打官司嗰陣講幾多、有幾多唔好講、幾時講都係策略,有啲事係離不開人與人之間嘅溝通。」

律師要有膊頭有腰骨,更要將心比心

不少人以為成為大律師最重要是口才及辯才了得,能在法庭上雄辯滔滔。事實上,就他協助客戶處理不同法律個案的經驗所得,兼具同理心與務實的態度,才是成為優秀大律師的必備條件。他引述曾處理的個案為例,一名巴士司機因在行車綠燈時撞傷途人,被檢控危險駕駛,當時深深感受到他備受案件困擾,也因停職而不安,「佢綠燈轉彎個位有盲點,所以睇唔到有人橫過馬路,呢件事好困擾佢,嗰段期間佢日日都喺度諗單案,所以除咗關注法律觀點外,身為大律師,我都係陪佢走過呢段艱難時期嘅人,都要同佢做心理輔導,一定要將心比己,有同理心好緊要。」

他亦指有責任心是做律師的必要條件,「民事輸咗,如果嗰個人唔係好有錢嘅,隨時係賠身家; 刑事輸咗,嗰個人隨時要坐監留案底,所以我哋責任重大,做嘢一定要負責任。」不過他笑言律師不是魔術師,只是廚師,「我成日同客人講,你俾咩我,我就炒咩菜,你手牌咁差,就算我講到幾厲害、幾好聽,羸唔到就係贏唔到,因為事實嘅根據都唔喺你呢邊。」

好奇一問當初他為什麼選擇做大狀而非事務律師,他笑指自己不太能夠打工,「雖然記者都係打工,但記者係全世界唯一一份工可以鬧自己老闆嘅工作,其實唔好話鬧,起碼你可以駁佢,記者真係全世界唯一一份工可以同別人去據理力爭,亦都冇人介意你講嘢咁直白、直腸直肚。」其實大律師又何嘗不是每日都在為客人據理力爭。

*根據《非本地高等及專業敎育(規管)條例》(第493章),Graduate Diploma in English and Hong Kong Law(Common Professional Examination)屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

