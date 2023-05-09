  • 26°C
香港時間 : 2023509日 (週二) 16:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案還押7月再訊　控方擬加控不依期歸押罪

社會 15:46 2023/05/09

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

蔡天鳳前夫鄺港智涉盜竊案，今於區域法院再提訊（資料圖片）

大埔龍尾村碎屍案死者蔡天鳳前夫鄺港智，涉於2013年至2015年間在酒店等地偷取7名事主逾金鏈等財物。鄺早前擬否認7項盜竊罪後棄保潛逃，早前再度被捕，今（9日）於區域法院再提訊。控方申請加控不依期歸押罪，另申請將案件押後，以待警方進一步調查及整理證據。鄺未有律師代表，稱會自費聘請律師。法官將案件押後至7月18日再訊，被告期間需續還押。

控方於庭上指，被告鄺港智（28歲，無業）今未有律師代表，得悉被告曾申請法援，但於4月已撤銷。控方表示會就鄺棄保潛逃一事新增控罪，即不依期歸押罪。由於鄺於2015年8月起棄保潛逃至2023年2月，故警方需時調查及整理證據，遂申請將案件押後。

被告於庭上確認已撤銷法援申請，並表示會自費聘請律師。被告表示昨天已與律師會面，並同意將案件押後。法官將案件押後至7月18日再訊，由於被告未有保釋申請，其間需繼續還押。

被告被控7項盜竊罪，今未有律師代表。控罪指，被告於2013年5月12日至2015年1月14日期間，分別於旺角濠江麻雀館及紅磡都會海逸酒店等地，偷竊39條項鏈、32條手鏈、逾13條金條、102顆金粒、6個吊墜，以及一些裝飾品，而上述物品屬於7名事主。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【47人初選案】證人供稱戴耀廷目的是迫特首下台　於新西會議拍片錄音後匿名報案
今日 14:25
【47人初選案】證人供稱戴耀廷目的是迫特首下台　於新西會議拍片錄音後匿名報案
【管有槍彈】涉藏兩手槍及899發彈藥　20歲青年警誡下稱受人所托保管
今日 15:13
【管有槍彈】涉藏兩手槍及899發彈藥　20歲青年警誡下稱受人所托保管
【追討人工】紅磡釘板工追薪　指上月突遭解僱拖欠20餘萬
今日 15:33
【追討人工】紅磡釘板工追薪　指上月突遭解僱拖欠20餘萬

你可能感興趣

【47人初選案】證人供稱戴耀廷目的是迫特首下台　於新西會議拍片錄音後匿名報案
今日 14:25
【47人初選案】證人供稱戴耀廷目的是迫特首下台　於新西會議拍片錄音後匿名報案
【管有槍彈】涉藏兩手槍及899發彈藥　20歲青年警誡下稱受人所托保管
今日 15:13
【管有槍彈】涉藏兩手槍及899發彈藥　20歲青年警誡下稱受人所托保管
【追討人工】紅磡釘板工追薪　指上月突遭解僱拖欠20餘萬
今日 15:33
【追討人工】紅磡釘板工追薪　指上月突遭解僱拖欠20餘萬
罪案 盜竊罪 蔡天鳳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
16:21 2023/05/08
【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
13:19 2023/05/08
【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓
【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉
10:54 2023/05/08
【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉