【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案還押7月再訊　控方擬加控不依期歸押罪

▲ 蔡天鳳前夫鄺港智涉盜竊案，今於區域法院再提訊（資料圖片）

大埔龍尾村碎屍案死者蔡天鳳前夫鄺港智，涉於2013年至2015年間在酒店等地偷取7名事主逾金鏈等財物。鄺早前擬否認7項盜竊罪後棄保潛逃，早前再度被捕，今（9日）於區域法院再提訊。控方申請加控不依期歸押罪，另申請將案件押後，以待警方進一步調查及整理證據。鄺未有律師代表，稱會自費聘請律師。法官將案件押後至7月18日再訊，被告期間需續還押。

控方於庭上指，被告鄺港智（28歲，無業）今未有律師代表，得悉被告曾申請法援，但於4月已撤銷。控方表示會就鄺棄保潛逃一事新增控罪，即不依期歸押罪。由於鄺於2015年8月起棄保潛逃至2023年2月，故警方需時調查及整理證據，遂申請將案件押後。

被告於庭上確認已撤銷法援申請，並表示會自費聘請律師。被告表示昨天已與律師會面，並同意將案件押後。法官將案件押後至7月18日再訊，由於被告未有保釋申請，其間需繼續還押。

被告被控7項盜竊罪，今未有律師代表。控罪指，被告於2013年5月12日至2015年1月14日期間，分別於旺角濠江麻雀館及紅磡都會海逸酒店等地，偷竊39條項鏈、32條手鏈、逾13條金條、102顆金粒、6個吊墜，以及一些裝飾品，而上述物品屬於7名事主。

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記者：梁錦麟