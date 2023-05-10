【濕疹治療】真實個案分享！中醫以濕疹中藥內外夾攻 濕疹治療半年斷尾零復發

據統計，香港每5個人就有一人在不同時期患濕疹，患者的皮膚會紅腫、發癢，嚴重甚至會起水泡、滲血水，以至徹夜難眠，影響日常生活及社交。莫小姐數年前因一次燙傷引發濕疹，自此一直受濕疹困擾，曾使用類固醇治療，可惜病情反覆，不時復發，情緒一度受影響而變得煩躁低落。後經中醫濕疹治療半年，透過濕疹中藥內外夾攻，以外敷內服中藥治療濕疹，終擺脫濕疹困擾，皮膚回復平滑，而且零復發。這次請來莫小姐與大家分享中藥治療濕疹的過程，兼請到德善堂中醫註冊中醫師潘子剛為大家拆解坊間對於濕疹中藥的誤解，以及中藥治療濕疹的好處。

莫女士︰「晚上濕疹痕癢難耐，難以入睡。」

莫女士數年前因一次意外燙傷，以致傷口發炎，即使定期到西醫診所洗傷口也久未痊癒，後來傷口康復不久，便開始發現有濕疹。當時濕疹主要出現在手臂位置，屬嚴重程度，除了皮膚紅腫、發癢，還有很多水泡，甚至滲水，因而徹夜難眠，影響精神。而且莫女士的皮膚不斷增厚及變暗，於是她便向皮膚科專科求診，初期醫生處方類固醇給莫女士治療濕疹，但康復進度緩慢，治療了數個月，濕疹也未見太大改善，一開始雖然可以減少痕癢，但使用時間愈長，效果也愈來愈少，特別在晚上，濕疹更是痕癢難耐，難以入睡。

▲ 莫女士雙手持續出皰疹滲水，皮膚不斷增厚及變暗，經半年的濕疹中藥治療後，皰疹已完全消退，雙手已回復白滑皮膚。

濕疹為她帶來很多不便，因為濕疹範圍大，雙手需要保持乾爽，盡可能不要碰到水，因此很多日常家務都做不到，加上經常感到痕癢和疼痛，脾氣變得容易䒐䒏，亦因為不知道甚麼時候才能康復，令情緒低落。最後，莫女士足足花了一年時間才痊癒，但斷斷續續不時也會復發，但情況不算嚴重，於是她不加理會。直至年半前，濕疹再次復發，這次維持半年也未能痊癒，濕疹範圍更蔓延至手背及手指，情況非常嚴重。及後經朋友介紹認識到德善堂中醫的潘子剛醫師為她診治，潘醫師為她度身設計濕疹治療療程，莫女士經過以濕疹中藥外敷內服的治療後，痕癢感覺減退不少，晚上睡得比以前好，同時雙手經過濕疹中藥的浸洗後，皮膚亦漸漸回復白滑。以中藥治療濕疹大約半年後，莫女士的雙手已痊癒，只有偶爾出現輕微的濕疹，但很快便會消散，心情也變好。

▲ 莫女士表示中藥治療濕疹效果好，痊癒後心情也隨之變好。

濕疹並非與飲食習慣有關

潘醫師指出，莫女士的情況並不常見，大部分濕疹是由內發性引發，除了與先天遺傳、免疫系統有關，環境致敏原、飲食失節、休息不足，甚至情緒壓力亦有機會誘發濕疹。莫女士的個案是由傷口感染所引起，雖然傷口有被消毒，但仍受到細菌感染，繼而誘發濕疹。潘醫師續指，從中醫學角度，莫女士屬虛寒體質，濕氣重，正氣不足，因而減弱抵禦病毒的能力，在她受感染後使身體的免疫系統出現反應，引發濕疹。一般人認為，身體濕氣重與平日飲食習慣有關，潘醫師解釋並非所有人都是這樣，因為食物本身沒有一個直接導致敏感的成分，而是食物進入體內後，身體能否將其處理好，處理得不好便會出現一些中醫常說的痰濕體質，刺激免疫系統而引發濕疹。

▲ 潘子剛醫師表示，治療濕疹並不困難，只要對症下藥，以中藥內外治療，濕疹便可治癒。

很多人認為中醫以中藥治療濕疹效果較慢，所以一開始患濕疹都會先以西醫治療，後再尋求中醫以濕疹中藥調理身體，但西醫常用類固醇來治療濕疹，原來這樣會影響及後的中藥治療。潘醫師表示西醫在治標方面是很有成效的，因為西藥有即時的消炎作用，但在中醫角度，這些都是治標的方法，而濕疹實際是內發性的問題，以莫女士為例，她之前用一年時間控制濕疹病情，實際上沒有處理身體內發病的「元兇」，在某些情況下如天氣轉變、休息不足等便會再次復發。而濕疹中藥就能做到治病防復發，而且沒有依賴性，亦不會出現像類固醇的「戒斷反應」，因此較溫和有效。

濕疹中藥內外調理治病防復發

類固醇治標不治本，只能短期控制病情，潘醫師表示用了便要「還」，「很多病人來看濕疹時，我們會先要視乎他們用類固醇的時間長短，被覆蓋的範圍大小來決定治療方法。很多病人在戒類固醇初期，也會出現『戒斷反應』，以致全身的濕疹再一次復發。」當患者出現「戒斷反應」，濕疹便一發不可收拾，需要較長的時間治理，因而令大家有種錯覺，認為以中藥治療濕疹效果較慢。潘醫師表示，中藥治療濕疹的時間長短取決患者患上濕疹的時間和身體狀態，中藥治療濕疹需要配合調理整體身體狀況，利用濕疹中藥內外調理，才能做到治病求本防復發。

▲ 莫女士身體偏虛，潘醫師便採用固本的方法，以太子參、當歸、陳皮，豨薟草、蒼朮、徐長卿、桂枝、法半夏、海桐皮等中藥治療濕疹。

中醫治療濕疹的方法，通常包括內服的中藥和外洗的中藥，也有採用針灸、刺絡等傳統療法。潘醫師強調每個人的體質和濕疹程度也不同，應先判斷患者體質，再診斷引發濕疹的原因，例如疫情期間因注射疫苗後而使濕疹情況加劇等，然後作出相對應的中藥濕疹治療。坊間很多中醫都聲稱可以中藥治療濕疹，德善堂中醫除了擁有20多年經驗外，更以心為客，除了以傳統的濕疹中藥治療濕疹外，還不斷研發各種濕疹產品，如便攜易服的中藥丸、外用濕疹中藥膏、護膚品及沐浴產品，貼心照顧患者不同的需要。

濕疹毋須戒口 宜多吃健脾食物

常言道「防患於未然」，平日有哪些生活和飲食習慣需要注意？濕疹患者或曾患濕疹人士又是否需要戒口？潘醫生解釋︰「現在中醫也要與時並進，從科學角度，戒口有機會會導致營養不良，對病情沒太大幫助。如果是因為食物而引起的濕疹，我們會建議患者進行過敏測試，希望利用科學和數據找出致敏原。甚至有些濕疹誘發的原因是與腸道功能有關，我們也有與某些機構合作，協助患者檢驗腸道益生菌狀態，知道缺少哪類益生菌，再進行『補給』，從而改善濕疹情況。」

潘醫師表示，濕疹患者要多加注意脾胃的功能，因此多吃健脾的食物如淮山、蓮子等，會有助改善濕疹情況。日常亦要多休息，保持心境開朗，多做運動，將體內的濕氣排走，可減低濕疹復發的機會。一旦患上濕疹或濕疹復發亦不需要過於擔憂，只要及早尋求濕疹治療，透過濕疹中藥治療濕疹，很快便能改善情況。

（特約）