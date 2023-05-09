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【交通運輸】民建聯倡採混合模式發展東九龍線　藉助高架結構建空中單車徑

政治 15:50 2023/05/09

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民建聯提倡東九龍線走線應延長和設新支線。(戴朗希攝)

政府正探討以「高架無軌捷運系統」發展東九龍線，不少議員倡引入「雲巴」，先後考察過深圳雲巴、株洲ART、廈門BRT的民建聯則建議，採用混合模式發展，又建議在捷運系統下興建空中單車徑及步道。

民建聯九龍東議員李慧琼和顏汶羽今日見記者，介紹考察成果並提出建議，包括提議採用混合模式發展東九龍線，顏汶羽認為，深圳雲巴、株洲ART、廈門BRT各有特色，可結合不同的公共交通服務，在不同地區根據人口密度、交通需求、地形等因素，進行合理規劃。民建聯舉例指，在人口密集的商業區可以設置載客量較高的ART服務，以滿足高峰時期的交通需求，在人口較少的半山地區則可以採用雲巴或BRT。民建聯認為，混合模式可充分發揮各種公共交通方案的優勢。

早前比亞迪派內地技術人員親自來港實地考察，顏汶羽透露，技術人員認為有兩個主要困難，分別是在彩虹東雙綫行車下，如何做到較好交通協調，以及在不影響順利變電站下，找到一個更適合的位置設站。

另外，李慧琼不滿政府方案沒有涵蓋安達臣和啟德新發展區，未能滿足當區居民的需求，民建聯建議，東九龍線除了政府建議的彩虹東至寶達走線，亦應考慮新設一個位於鑽石山的車站，通過地下通道與現時的鑽石山站連接；認為新設車站應包括慈雲山、學校村、富山、鑽石山、彩虹東、順安、順利、秀茂坪、寶達、馬油塘、安達臣（總站）。另一支線則服務啟德至觀塘一帶為主，與現有啟德站接駁。另一支線以服務啟德至觀塘一帶為主，與現有啟德站接駁，東向麗晶花園、啟祥道、九龍灣商貿區站、海濱道、觀塘碼頭站、茶果嶺道、與現行觀塘線油塘站接駁後，再往藍田北，繼而接駁至寶達。

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責任編輯：戴朗希

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