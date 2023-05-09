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【區旗區徽】政府擬修例訂明現實和網絡侮辱區旗區徽同屬犯罪

政治 15:59 2023/05/09

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政府擬修例訂明現實和網絡侮辱區旗區徽同屬犯罪。（資料圖片）

政府擬修訂《區旗及區徽條例》，訂明現實和網絡世界侮辱區議、區徽行為，均可構成罪行，又擴大禁用範圍，若用於喪事須事先得到特首批准。

政制及內地事務局提交予立法會的文件提到，決定修例，是為確保條例與《國旗及國徽條例》及《國歌條例》保持一致。政府建議，禁止任何人公開，及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏區旗、區徽或其圖像，或以其他方式侮辱區旗或區徽，包括故意發布侮辱區旗或區徽的情況。另外，亦不得倒掛、倒插、以及以任何有損區旗或區徽尊嚴的方式展示或使用區旗或區徽；不得隨意丟棄區旗或區徽。

用於喪事須先得到特首批准

政府又建議，擴大區旗及區徽禁用範圍，除非獲得行政長官事先批准，區旗、區徽不得展示或使用於喪事活動。亦禁止將其展示或使用於註冊外觀設計或商業廣告。

此外，草案亦列明，升區旗儀式時的禮儀要求，包括應面向區旗肅立及行注目禮等，並規定教育局局長須就將區旗及區徽納入小學及中學教育發出指示。

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責任編輯：趙居逸

政治 國旗及國徽條例 中學 立法會 小學 教育局

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