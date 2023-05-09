【皮膚護理】炎夏油脂分泌旺盛易出暗瘡　皮膚科醫生解構不同程度暗瘡療法

▲ 皮膚科醫生解構不同程度暗瘡療法。

踏入炎夏，油脂分泌漸趨旺盛，飽受暗瘡（青春痘）困擾。除了面部T字位，胸口和背部都會長暗瘡，處理不當容易留下暗瘡印及疤痕。暗瘡的主要成因是毛孔閉塞、油脂分泌過剩、痤瘡桿菌滋生和發炎因子活躍所致。若女性暗瘡患者同時出現經期不規則、肥胖等症狀，便要排除卵巢多囊症等內分泌問題。

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早期的暗瘡會出現黑頭、白頭粉刺，後期暗瘡則會出現丘疹、膿疱、結節，甚至出現囊腫性暗瘡。

治療方法視乎嚴重程度：如屬輕微暗瘡，可考慮外用過氧化苯Benzoyl peroxide、外用A酸Adapalene或Trifarotene、外用杜鵑花酸 Azelaic Acid或外用抗生素等。外用A酸是可以溶解角質層，改善毛孔堵塞，去除粉刺和抑制發炎。較為常用的是第三代A酸Adapalene，相對於傳統第一代A酸的刺激性較小，而近年亦推出第四代A酸Trifarotene，主要針對皮膚內RAR-γ的A酸受體，對於中度臉部及身體發炎和非發炎暗瘡都有效。

如屬中度暗瘡，可考慮口服四環素類抗生素或口服避孕藥治療 (只適用於女性)。口服抗生素能有效抑制造成暗瘡的痤瘡桿菌滋生，並有消炎作用，服藥療程可能需要1至6個月或以上。

如屬嚴重暗瘡，尤其是對口服抗生素治療反應不佳者，便可考慮口服A酸 Isotretinoin。口服A酸能有效減低毛孔閉塞、減少油脂分泌，但有機會造成皮膚乾燥、影響血脂等副作用，孕婦或短期內計劃懷孕的女士不宜使用。有研究顯示若累積足夠的口服A酸治療劑量及治療時間，口服A酸有機會根治暗瘡。醫生會建議累積總劑量達120-150mg/kg的療程，以減低療程後復發的機率。雖然口服A酸療程有高達80% 根治暗瘡的成效，但是仍然有大於20%的患者有機會於兩年內復發。

標題經TOPick編輯修改，原題為《夏天到 暗瘡又來了》