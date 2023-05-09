【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐

▲ 內地小情侶赤裸倒血泊身亡，驗屍報告出爐。

近期備受關注的內地情侶全裸伏屍印尼峇里島五星級酒店案件，更多遇害細節曝光！根據有關流出網上的照片可見，男死者被發現時全身滿布血漬，女死者則是倒臥於酒店房間內的浴缸。據了解，兩具遺體經法醫初步檢驗，25歲男死者的頸部及下肢位置，均有利器割傷的痕跡；22歲女死者胃裡殘留不明液體，頸部有明顯勒痕。由於事件非常觸目，不少網民其後紛紛化身「人肉搜索」，將女方社交帳號起底，令疑似女方的生前照片曝光。

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命案震驚內地，兩名死者的社交帳號不久亦被網民人肉搜尋搜出。由多張網上流傳疑似女死者的生前照可見，外表甚為漂亮的女死者熱衷於時尚打扮，而且熱愛旅行，生活似乎過得相當美滿，當中更有疑似與男死者的合照。

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綜合內地多間媒體報道有關驗屍細節，男性死者頸部左右兩側、其手背和右腳、左腳等均有利器割傷的傷口，其中有兩側傷口更長約11至12厘米；女性死者身上雖沒有割傷痕跡，但額頭、手臂和下肢有擦傷，頸上有呈「線狀」瘀傷，估計生前可能曾遭人勒頸，而且胃中發現大量液體。消息又指，程姓女死者是南昌工學院學生，尚未畢業。事發後女方家屬已飛抵峇里島。

根據酒店CCTV畫面顯示，女死者在4月30日晚上8點抵達其預定的五星級飯店並登記入住。5月1日凌晨，男子在酒店大堂與女子見面，兩人一起回到房間。之後，男子稍作離開，其後又回房。凌晨1時許，酒店員工送餐到兩人的客房後離開。直至凌晨6時32分，男子滿身是血爬出房間，最後倒臥走廊死亡。

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責任編輯：羅嘉欣