  • 25°C
香港時間 : 2023509日 (週二) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【峇里島雙屍命案】內地小情侶赤裸倒血泊身亡　驗屍報告出爐

健康 17:49 2023/05/09

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

內地小情侶赤裸倒血泊身亡，驗屍報告出爐。

近期備受關注的內地情侶全裸伏屍印尼峇里島五星級酒店案件，更多遇害細節曝光！根據有關流出網上的照片可見，男死者被發現時全身滿布血漬，女死者則是倒臥於酒店房間內的浴缸。據了解，兩具遺體經法醫初步檢驗，25歲男死者的頸部及下肢位置，均有利器割傷的痕跡；22歲女死者胃裡殘留不明液體，頸部有明顯勒痕。由於事件非常觸目，不少網民其後紛紛化身「人肉搜索」，將女方社交帳號起底，令疑似女方的生前照片曝光。

最新影片:

TOPick診症室
【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

命案震驚內地，兩名死者的社交帳號不久亦被網民人肉搜尋搜出。由多張網上流傳疑似女死者的生前照可見，外表甚為漂亮的女死者熱衷於時尚打扮，而且熱愛旅行，生活似乎過得相當美滿，當中更有疑似與男死者的合照。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

綜合內地多間媒體報道有關驗屍細節，男性死者頸部左右兩側、其手背和右腳、左腳等均有利器割傷的傷口，其中有兩側傷口更長約11至12厘米；女性死者身上雖沒有割傷痕跡，但額頭、手臂和下肢有擦傷，頸上有呈「線狀」瘀傷，估計生前可能曾遭人勒頸，而且胃中發現大量液體。消息又指，程姓女死者是南昌工學院學生，尚未畢業。事發後女方家屬已飛抵峇里島。

根據酒店CCTV畫面顯示，女死者在4月30日晚上8點抵達其預定的五星級飯店並登記入住。5月1日凌晨，男子在酒店大堂與女子見面，兩人一起回到房間。之後，男子稍作離開，其後又回房。凌晨1時許，酒店員工送餐到兩人的客房後離開。直至凌晨6時32分，男子滿身是血爬出房間，最後倒臥走廊死亡。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
11:53 2023/05/03
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【離奇命案】移加港女醫生遭捆綁掟落樓慘死　疑兇隨後墮樓亡警揭2人關係
11:19 2023/04/21
【離奇命案】移加港女醫生遭捆綁掟落樓慘死　疑兇隨後墮樓亡警揭2人關係

你可能感興趣

【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
11:53 2023/05/03
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【離奇命案】移加港女醫生遭捆綁掟落樓慘死　疑兇隨後墮樓亡警揭2人關係
11:19 2023/04/21
【離奇命案】移加港女醫生遭捆綁掟落樓慘死　疑兇隨後墮樓亡警揭2人關係
健康問題 法醫 峇里

最高瀏覽

【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
16:21 2023/05/08
【無品租客】女星租新樓2年變爛屋 業主控訴：call車還門匙避見不負責任
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
今日 12:08
【張氏一家】張致恒3兒子齊病倒送急症室　雯雯簽約後被拒租險淪落街頭
【浪漫師生戀】中五愛上年長26歲老師多次追求 男生鍥而不捨感動老師結為夫婦
14:30 2023/05/05
【浪漫師生戀】中五愛上年長26歲老師多次追求 男生鍥而不捨感動老師結為夫婦