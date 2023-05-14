【永不言敗】天生只有一隻眼曾自卑會孤獨終老 女生自強不息終與靈魂伴侶成婚

▲ 希克瑪左眼天生有缺陷，她曾自卑的認為不會有人愛自己。

好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一。馬來西亞一名左眼天生有缺陷的女子，最近發文公佈與另一伴結婚的喜悅，印證了靈魂的契合才是相依相伴的基礎與關鍵。該帖文吸引過百萬的閱覽，有超過3萬網民為她的喜悅按讚。

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綜合馬媒的報導，該名女子名希克瑪（Hikmah Razlan）。日前，希克瑪在個人社交平台分享數張結婚照片，並且寫下一些感慨的說話，

記得小時候，一直認為不會有人娶自己。因為我覺得自己不完美，所以認為不會有人想要自己。

希克瑪天生左眼便有缺陷，除了左眼閉合著，還有一條疤痕由左眼延伸到面頰，所以她為此一直十分的自卑。但是，命運安排她最終遇上了人生的伴侶，最終成婚並開展人生新的一頁，她為此覺得十分感恩和快樂。

而事實上，希克瑪是一名自強不息的人。約年半前，她剛於馬來西亞瑪拉工藝大學完成一個文憑的學位，她坦言對未來充滿希望。根據希克瑪在社交平台的資料，她現在更成為了一名全職的講師及一名兼職老師。

除了為帖文按讚，大量網友更留下了感人的道賀，「他可以看到你美麗的背後。恭喜你！」﹑「你很漂亮。」﹑「這是一段美麗的關係。」﹑「你值得擁有所有的幸福時刻！恭喜你！」﹑「真正的美麗是在於態度。」

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責任編輯︰羅嘉欣