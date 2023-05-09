【產前檢查】T21跟唐氏綜合症篩查OSCAR大不同？　新手媽媽必讀產檢時間表

▲ 孕婦一般都會進行10至12次產前檢查。（i-stock圖片）

各位準爸媽心情一定既興奮又緊張，興奮加入新手爸媽行列，緊張胎中的寶寶是否一切健康。本港孕婦在整個妊娠階段都會進行產檢，當中檢查的項目不一樣，政府會提供基本檢測，另有些可自費到私家醫院檢驗，究竟常聽到「T21」跟OSCAR有何分別？一系列產檢是檢查甚麼？各位準媽媽可以參考以下資料了解多些。

妊娠初期首次產檢

婦產科專科醫生梁巧儀受訪指出一般孕婦在整個妊娠階段大概會進行10至12次產前檢查。首次的產前檢查通常會在10至14周進行，可在健康院或公立醫院登記，又或自費找私家醫生檢查。首次產檢了解準媽媽的健康情況外，如已懷孕12周或以上，亦會檢查胎兒的心跳聲。產前血液檢驗包括血型、Rh因子、血色素及平均紅血球容積、德國麻疹抗體、乙型肝炎抗原、梅毒測試和愛滋病病毒抗體測試。

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OSCAR與T21/Nifty分別

政府亦會為懷孕11至13周本港婦女提供「唐氏綜合症篩查」，一般又稱「OSCAR」，以超聲波檢查頸皮厚度及血液檢驗，可檢測出約唐氏綜合症的胎兒。有準媽媽不做「唐氏綜合症篩查」（OSCAR），或會另自費進行「T21」或「Nifty」，梁巧儀醫生解釋「T21」或「Nifty」是抽血模式利用基因檢驗，檢測出約唐氏綜合症的胎兒準確度達9成9，比起OSCAR準確度的8至9成較高，另可額外驗到一部分的染色體微缺失，即除了「唐氏綜合症」外，也可檢測出胎兒有否「愛德華氏綜合症」、「巴陶氏症」等。 而「T21」和「Nifty」基本可說是同一種檢查，只是品牌、化驗所不同，2選1就可以。

梁醫生提及有些準媽媽有不同因素去考慮做OSCAR抑或T21/Nifty，其一考量經濟方面，因前者政府免費提供，而後者自費，市場價格一般平均5千元。此外，如有些高年齡產婦或是想準確度達至9成9，會考慮進行T21或Nifty。此外，T21/Nifty可以在11周的早期階段驗到胎兒性別，而Oscar是不行，有想盡早知道胎兒是男或女的父母會考慮前者。

有需要才進行絨毛檢查/羊膜穿刺

有新手爸媽聽聞「絨毛檢查」、「羊膜穿刺」的產檢是入侵性而不想進行，梁醫生解釋不是每位孕婦都需要的，如果有些媽媽進行「唐氏綜合症篩查」（OSCAR）篩查結果呈陽性，又或非第一胎，而之前一胎存在高風險因素，醫生有機會建議準媽媽進行「絨毛檢查」或「羊膜穿刺」，能準確驗出胎兒是否有唐氏綜合症和其他染色體異常。

據《衛生署家庭健康服務》資料，診斷性測試如絨毛檢查或羊膜穿刺，有關程序涉及在超聲波引導下，將一支細針放入子宮腔內抽取胎盤絨毛組織或羊水作染色體檢測。抽取絨毛通常在妊娠11至14周內進行，羊膜穿刺通常在妊娠16至20週內進行。孕婦於進行絨毛取樣或羊膜穿刺後流產機率會稍微增加，流產率為0.8%。

不論政府及私家醫院，都會包括在20-22周有「結構性超聲波檢查」，即是詳細檢查胎兒的結構及內臟器官有否異常；在26-28周有「妊娠糖尿病檢查」（飲糖水），以及在35-37周有「B型鏈球菌化驗測驗」。

產檢重要時間表

周數 項目 10至14周 妊娠初期首次產檢 11至13周 T21 或 Nifty 或 唐氏綜合症篩查OSCAR 20至22周 結構性超聲波檢查 26至28周 妊娠糖尿病檢查 35至37周 B型鏈球菌化驗測驗

通常在懷孕28周前，會每4至6個星期檢查1次，28至36周這段時間，就會每2至4個星期檢查1次，36周之後就會每1至2個星期檢查1次。醫院產科或母嬰健康院或會因應個別的情況而作出安排。

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記者︰顏紫燕