【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全

近年男團MIRROR爆紅後，來自12位成員的廣告產品及紀念品、歌迷會物品、粉絲應援等愈出愈多，「鏡粉們」爭相購買，導致應援物堆滿一屋。

當中人氣最旺的成員姜濤和「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的應援物最多，熱愛「姜神（son）」的粉絲還要買齊兩人的產品，那麼所需的收納空間要更大嗎？3孩媽媽「姜神粉」Jessica公開其家居收納貼士，只要每種應援物收納得宜，可以裝飾家居之餘，神隊友老公更完全無投訴！

▲ Jessica曬冷自己的姜濤和Anson Lo的應援物，雖然數量眾多，但有做好分類收納，主要放在大廳。（黃建輝攝）

Jessica一家五口居於將軍澳一個屋苑，單位實用面積約1,000呎。一入屋已看到內有不少姜神海報貼在牆上，「海報是平面，對家人沒有大影響，當牆紙吧。」雖然應援物眾多，但Jessica有做好分類，並擺放得井井有條。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

應援必儲大小手幅

以數量來說，紙品類必然是最多，包括大小手幅、明信片、卡片、海報等，當中手幅是追星應援物的特色。Jessica介紹道，據悉手幅的文化源自日本，在韓國亦相當流行，當偶像舉行演唱會時，粉絲都愛高舉手幅給偶像知道。

而此風近年亦吹到本港，愈來愈多「鏡粉」自行設計及印製手幅，身為媽媽的Jessica也有學習設計自家手幅，其中一張她最喜歡的，是印有Anson Lo和姜濤在去年《CHILL CLUB》頒獎禮的合照，以紀念前者奪得男歌手金獎，後者獲銀獎。Jessica更特意用鐳射物料去印製，非常精美，當時免費派發給一眾喜歡姜神的粉絲。

▲ 客廳牆上的《愛不作聲》特大海報原本是巴士燈箱海報，Jessica拿回家珍藏。（黃建輝攝）

不過，長條型手幅的收納並不容易，她推介使用活頁手幅冊，內有多個透明長袋，一張張入起的手幅就可以兩面看清。購買方法可從歌迷會、淘寶網等購入；有粉絲也會大量訂製手幅冊，連封面都用了偶像的相片印製，想購買的粉絲可多留意有關IG專頁。由於港人多住蝸居，手幅的尺寸較大難以大量收藏，故漸漸發展出小手幅，面積細超過一半較易收藏。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

各式卡片

卡片是粉絲最常收到的應援物，尺寸包括A5、A6明信片、方卡及小卡等，Jessica同樣會用活頁卡片收納冊，方便加頁減頁，又可按需要加入不同尺寸的收納頁，例如一本A4活頁冊，內裏的收納頁可選一開二放A5卡、一開四放A6卡、一開九放小卡等。

雜誌及相集

MIRROR成員經常登上雜誌封面，甚至出幾個封面，粉絲都會入手全部封面。如果屋企有位，可以像Jessica一樣放入書櫃，但不少人家庭環境擠迫，難以每本收藏，Jessica建議粉絲們切頁收納，因鏡仔訪問大多只會佔雜誌約6至10版位置，只要小心把有關版面𠝹出，再放入A4或再大一點的「雜誌切頁收納冊」，可在淘寶網買得到。

▲ 姜濤與Anson Lo的官方換衫公仔。（黃建輝攝）

公仔與服飾

粉絲打卡最喜歡帶同的一定是公仔，有官方歌迷會及「飯製」（粉絲製作）公仔，粉絲會分別於歌迷會、IG店等搜羅各式各樣的公仔衫和配飾，甚至有粉絲會自製獨一無二的靚衫。Jessica共有12隻姜濤及教主公仔，服飾收藏量目測過百件，包括演唱會歌衫、廣告穿過的款式，還特別購入和服給公仔穿上，去旅行打個靚卡。

由於衣服、鞋仔、配飾數量眾多，Jessica會用透明袋分類收納好，例如專門入外套、教主專屬衣服、另外會用透明分格盒收納鞋仔。每次出街打卡，她就會最少帶一對公仔出門，用個索繩布袋入好就行得！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

不同形狀透扇

另外最佳打卡之選還有透扇，撥涼是其次，透明設計的扇子配合影環境一流！Jessica說︰「有時我們會帶透扇去巴士站和碼頭打卡，或者向著天空、花草等風景影相都好靚。透扇最多人做圓形，也愈來愈人做心形、花形、姜字都有。」由於扇子有柄，收納並不容易，Jessica推介善用產品的包裝盒，例如教主服裝品牌ALLOVER的情人節限定套裝包裝盒，尺寸剛好可放很多把扇子。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

襟章立牌等小物

偶像應援物種類繁多，還有一些小物包括襟章、貼紙、立牌，甚至成本較高的水晶手幅都有粉絲製作，去年MIRROR官方又推出了樽裝粒粒公仔，讓粉絲自由擺設。Jessica把以上小物都放在收納展示櫃內，排得整整齊齊相當美觀。Jessica建議襟章可扣於布掛上，方便展示和取出；而貼紙最好用貼紙簿收納。

最後Jessica會利用一個特大收納箱，把上述的收納冊、公仔、透扇收納盒等全放入內，非常企理，難怪老公和3子女全無投訴，不介意與另外「兩個男人」共同生活。

▲ Jessica在追星路上結識了很多朋友，包括好友「美術部」（右），兩人合作推出過不少應援物及舉辦粉絲聚會。（湛斯雅攝）

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

記者︰林綺玲