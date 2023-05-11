【寵物畫】設計師開班教主人為寵物寫真　一撇一捺用毛筆為愛寵留倩影

▲ 阿木開設OH YOUMADEMYDAY畫室教人以毛筆畫動物，從主人口中聽盡健在或離世的動物的故事，當中都是滿滿的愛。

手機大行其道，要為寵物留下影像輕而易舉，但如果以毛筆專心致志畫出愛寵的模樣，那份濃情，一定更深刻。

阿木開設OH YOUMADEMYDAY畫室教人以毛筆畫動物，從主人口中聽盡健在或離世的動物的故事，當中都是滿滿的愛。

疫情前從事設計的阿木，主要是寫書法字體。因他寫得一手漂亮字體，有人問他可否替他畫張貓畫，他膽粗粗應允，但畫了30多張也不滿意，弄到整間屋周遭是畫紙，最後才有一張他合心水。

「其中的技巧都是我一筆一筆地研究出來的，不同種類的毛毛都需要不同的技巧來畫，我不斷地改良自己的畫技。筆鋒很像畫作，將之融匯在畫作中。」疫情後他稍稍轉了軌道畫寵物畫，成為事業的新契機。

他的動物毛筆畫初以市集試水溫，每一種寵物的畫法都不同，需要時間慢慢領會，再要提升自己技巧。漸漸地有了口碑，有人問他會否教畫畫，本來他並無此意，但去年4月太古誠品舉辦的一個慈善畫展，邀請他參與，無心插柳阿本嘗試教人畫畫。「由那時起，便開始教班。我心想，既然是畫自己寵物，何不由主人親自下筆？但要他們短時間內pick up畫畫，其實也不容易，我想了很多不同方法，把畫的步驟濃縮了，使學畫者能短時間內完成一幅畫作。」

▲ 畫直綫原來並不容易，阿木說有信心綫條才畫得靚，欠信心下筆的直綫會彎曲，看得出是猶豫。（被訪者提供）

畫動物重點：毛色

OH YOUMADEMYDAY畫室隨之開張大吉，阿木表示，主人來學畫愛寵，以貓、狗為多，兔仔、雀仔和倉鼠也有，當中的動物有現存也要已往彩虹橋。「有些主人因愛寵離開了，畫畫的時候想起牠的生活點滴，過程中十分投入及專注，完作畫作放回家中，心情沒有傷感反而是開心。」

照着愛寵物的相片逐筆逐筆來畫，相片是如何選取呢？阿本建議揀選一張動物的正面照、毛色要清晰，因為是根據動物的毛髮來畫，愈清楚會畫得愈容易愈細緻。

▲ 在課堂上，阿木會正面鼓勵學生，當學生完成自己的作品時帶着成功感離開。（被訪者提供）

阿本坦言，一下子要主人畫動物五官，是難以短時間做到，所以他先會畫好這部分，由主人臨摹。然後會教他們畫綫條，此舉是因為當綫條畫得夠定，餘下的毛髮就自然畫得順遂。「我叫這種畫法是寫畫，逐筆逐筆填上去，有點像詠春都是那幾招，但不同的角度、力度和蘸墨水份，畫出來的動物畫都截然不同，這方面都需要導師執生和經驗，在不時之需從旁指導。」沒畫畫根底的初學者，一幅畫約需3小時完成。

畫畫記之曰：放慢腳步

都市人個性心急都會畫得快，阿木會教他們整個過程要控制速度，勿講求快匆匆落筆，以毛筆畫動物要訣是輕和利落，想把綫條畫得筆直也要控制呼吸，所以他常常教學生的要訣是放慢腳步。

▲ 似乎「主子」都好滿意這幅作品呢！（被訪者提供）

他常鼓勵大家以一種更富觀察力和耐心的方式去看待身邊的事物。「當你認真觀察每一個細節時，你會發現自己可以畫出更加真實、精緻的作品。同時，透過繪畫過程中的靜心體驗，可以更了解自己和身邊的事物，並且擁有更好的心理狀態。」

各式各樣習畫人

來畫畫的客人有個人，也有情侶和親子聯袂來學。「我很鼓勵有子女的家長養寵物，以我平日觀察，家有愛寵的小朋友都比較有愛心，懂得關愛、付出、體諒和照顧別人，而且家庭都較融洽和諧。在親子畫班就不時聽到，父母與子女齊齊商量怎樣畫動物，提及寵物的生活趣事，嘻嘻哈哈，流露出開心溫馨。」

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有長大了的女兒帶媽媽來畫畫，當作親子活動，也是孝順的表現。也有一個下班後一臉倦容的男士，特意來學寵物畫送給女朋友，箇中的心意心思，十分厚重。

阿木很有心思，在寵物畫旁都會提上一些饒有意義的文字，出於此意是他認為字畫同源，小時候他愛看五言律詩，寥寥數字已可呈現整個意境和意思，他希望藉文字中與畫作的寵物帶出連繫和感情。所以阿木必須聆聽主人說出寵物的名字、性格及生活習慣等資料，然後才配上字句。

記者：周美好