【大灣區醫療】大灣區醫院管理局病人先導計劃明日推出　病人需付100元診金其餘醫療費用可獲資助

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醫務衞生局今日（9日）公布，「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」明日推出，讓合資格香港市民可於港大深圳醫院接受資助診症服務，並同時讓香港特別行政區政府尋求以更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。

特區政府在2020年推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人提供受資助的跟進診症服務，以照顧因疫情期間的強制檢疫措施而無法如常往來香港與內地的醫管局病人。該特別支援計劃今日完結。為便利香港市民在內地發展、生活和居住，政府參考了特別支援計劃的經驗，緊接於明日推出先導計劃，讓已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的香港市民（合資格病人）可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。



在先導計劃下，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金（經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外），餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元。為配合先導計劃的首階段運作，有關資助上限的有效期以明年3月31日為限。計劃的服務範圍與特別支援計劃的相同，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。



現時已參加了特別支援計劃的病人如有意參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出，他們在完成有關手續後會過渡至先導計劃。如有關病人無意參加先導計劃，並希望返回香港在醫管局的專科或普通科門診覆診，他們亦可向港大深圳醫院提出，港大深圳醫院會根據病人的臨床需要將他們轉介回醫管局相應門診預約跟進。

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責任編輯：陳展棋

