【台灣旅行】親玩台中彰化3個親子遊　哈利波特風餅乾學院+休閒農場體驗

▲ 有逾20年歷史的台灣優格餅乾學院。

台灣近年興起不同主題的生態旅遊，除台北等熱門旅遊點，亦有不同地區的觀光產業。今次記者來到位近台中的彰化縣，便不止吃喝購物行程，而是直擊3個別有特色的主題場地，包括「台灣優格餅乾學院」、「巷木森活館」及「魔菇部落」，十分適合規劃親子體驗遊。

魔法風格餅乾學院

在彰化縣線西鄉有一個頗出名的親子觀光景點，便是已有逾20年歷史的台灣優格餅乾學院，這間以餅乾製造為主題的觀光工廠，知最搶眼的自然是它如《哈利波特》風格的巨型城堡設計，聳立在四周的田野之間，由推開工廠的拱型大門，經過充滿魔法布置舞台中庭區，就如進入魔法世界的奇妙感覺。

作為台灣首間餅乾知識館，以推廣教育、環境及在地工業為目標，遊客可以免費進場，在位於二樓的「餅乾文化館」認識各款餅乾的歷史源起及製作過程，也可以在一樓的「魔法福利社」，選購各式餅乾，當中的蝴蝶酥、奶油酥、貓頭鷹造型餅乾都是必買推介，更有以魔法書包作設計的套裝，作為手信一定可獲讚美聲音。

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遊客可以預先在網上報名參加收費的餅乾DIY工作坊，學習如何從麵團、壓模造型至烘焙的過程，一手一腳製作自家魔法餅乾，記者親身體驗過，過程亦十分熱鬧好玩，小朋友吃在口裡，可寓玩樂於學習。

台灣優格餅乾學院

地址：彰化縣線西鄉早豐路501巷5號

交通：彰化火車站搭乘690班次公車至溝內路站下車

卷木森活館

位於彰化縣內西北部的鹿港鎮，以古蹟觀光聞名，這裡的傳統工藝在台灣亦甚為出名，於鹿港鎮便有不少手工業主題的展覽館，如台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、白蘭氏健康博物館，另一間巷木生活館亦值得一家同遊。

▲ 卷木生活館推廣台灣的環保木材工業。(攝影：陳家昌)

2018年開幕的卷木森活館，是台灣唯一木皮板觀光工廠，並主打親子同樂，佔地甚廣的場館，當中充滿童話世界色彩的導覽區，以生動及色彩繽紛的圖案，介紹台灣的環保建造木材工業及各種小知識。

手作DIY工作坊可讓小朋友學習如何製作簡單、實用而好玩的小用品，據館主解說，他是希望可以跟孩子有一同製作工具的共同回憶，才成立這個森活館，令其親子特色更為明確。

▲ 當中充滿童話世界色彩的導覽區。

巷木森活館

地址：505彰化縣鹿港鎮工業東三路6號

開放時間：10am-6pm（僅接受團客預約）

票價：全票台幣$100 / 半票台幣$50

網址：

魔菇部落

彰化遊最後一站，是去到同樣以親子互動為主打的魔菇部落，這個有大片草原綠地的休閒農場，推廣在地的菇蕈及植物樹木生態，當中備有各類菇蕈的種埴工場、主題導覽場地、田園餐廳、兒童休憩空間，另有不同的DIY菇農體驗，可讓一家大細學習種菇過程，或以菇蕈炮製餅乾、Pizza等。

▲ 大片草原綠地的魔菇部落。(攝影：陳家昌)

此休閒農場的餐廳全提供新鮮天然食材，所有菜類及香菇都是即摘即煮，記者嘗過這裡主打的神農饗宴，個人火鍋包括新鮮黑美人菇、豬肉片、雕魚片、花椰菜等，份量十足，價錢只約500台幣（約港元$127），性價比極高。

▲ 10 以新鮮食材主打的神農饗宴，十分抵食。(攝影：陳家昌)

魔菇部落

地址：彰化縣埔心鄉埤腳村柳橋東路829號

開放時間：10am-5pm（接受團體預約）

入場門票:：台幣200元

交通：高鐵台中烏日站轉台鐵新烏日站至員林站，轉乘的士約20分鐘

