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靚媽余香凝專心養胎 ​ 母親節一切從簡：簡單吃飯亦滿足

娛樂 17:47 2023/05/09

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

連鎖食店推出母親節期間限定的食品，邀早前宣布懷有第二胎的靚媽余香凝試食，她笑言自己是最佳人選：「今次母親節限定的『滋補螺片滑雞白木耳米線』為一眾媽媽而設，集多款藥材極為滋補養生，加上我剛踏入懷孕中期，可以開始進補，上一胎驚胎兒不足磅，嚇得我心驚膽顫，後期不斷狂食為長胎。」

第二次當媽媽的她稱：「今次吸收上次的經驗，一踏入懷孕中期便開始好好攝取更多營養。」

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極為嗜辣

先品嚐原味藥膳湯頭的余香凝才喝一口便露出滿足的神情：「這湯底太一絕，不但嚐得出多款藥材的香味，更喝得出海螺的鮮味，和慢慢滲出來的糟鹵香氣，光是喝湯已非常滿足，再加上食材豐富，包括螺片、無骨雞件及白木耳，極為足料！」

而余香凝亦以行動證明對這款母親節限定「滋補螺片滑雞白木耳米線」的熱愛，把米線連湯吃個清光，更加碼品嚐加辣的湯底：「我陀這胎跟上胎一樣極為嗜辣，原味和加辣的湯底各有特式，原味不加辣湯頭濃厚、充滿滋補藥膳香氣；而辣湯味道層次豐富，我建議大家兩款亦品嚐一下。」

據說孕婦陀女會特別嗜辣，問到余香凝這胎是否都是女，她指對BB性別沒有所謂，只要健康成長就好。

專注養胎

而試食「黑白雙耳」(雲耳及白木耳) 時，余香凝同時試食三款自選醬汁：「白木耳及雲耳同樣滋補，對平日辛勞的媽媽，或像我一樣正懷孕的媽媽同樣有益。」

被問到母親節將如何慶祝，余香凝坦言一切從簡：「希望一家人一起慶祝，簡單吃飯亦滿足，第二次懷孕更深覺媽媽的偉大，雖然媽媽已笑言第二胎是給她的最佳禮物。」

講到工作計劃，余香凝表示目前專注養好胎，簡單的工作會接洽，亦會接收劇本邀約，但希望留待產後BB到一定月數才接較長時間的工作，果然是母親的偉大。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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