【法言人】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大

▲ 趙璧渝入行10年捱出頭，終在《法言人》有重戲份演出。

「每一位演員都希望被人說得出全名，記得她......」TVB藝人趙璧渝（Osanna）藝員訓練班出身，入行10年，去年獲高層樂易玲頒發10年服務金牌。多年來一直擔任路人甲乙的閒角，直到2020年《法證先鋒IV》天台一幕除剩胸圍的戲份，成功引起外界關注，可惜只是曇花一現，未能上位。

直到最近，Osanna終憑劇集《法言人》內飾演「網紅CoCo」顏潔恩一角上位，受到觀眾關注。劇中角色既是過氣女星又是單親媽媽，戲份多演技發揮甚有挑戰性，其中最突破更是拍偽裸照，直言是「有史以來最性感」。

【法言人】KOL CoCo成年影裸照晒美好身段 趙璧渝極速減磅分享修身貼士【多圖】

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【法言人】KOL CoCo成年影裸照晒美好身段 趙璧渝極速減磅分享修身貼士【多圖】

Osanna接受TOPick訪問表示，「CoCo」所有經歷自己從沒經歷過，個性跟角色完全相反，故每次拍攝需要把情緒拿捏得準確。

「雖然只有數張相，但拍攝時頗暴露，僅打底遮蔽重要部位，是有史以來最性感的一次！我盡量將尺度降低，令真實感強一點。」並出動「私伙」特意找來親妹為其操刀拍攝，讓她可以全程投入放膽拍「裸照」。

▲ （陳慧安 攝）

拒選港姐入行

捱足10年終有出頭天，Osanna選擇參加藝員訓練班，而非透過選港姐入行，為的是打好演技根基，直言早有心理準備「預咗條路難捱」。

雖然「條路自己揀」，但她坦承曾有數年感到迷惘，一度想過放棄：「做來做去沒有對白，等候時間長，到電視出街也不見甚麼演出，感到很氣餒，覺得對不起家人。」期間感觸得眼泛淚光，哽咽表示：「媽媽不知如何跟別人說自己女兒當演員，『演員？都唔見你個女』。」

▲ 《法證先鋒IV》僅穿Bra在40樓高天台危站拍攝。

Osanna曾於《法證先鋒IV》僅穿Bra在40樓高天台危站，該集播出後曾一度引起網民熱論。她自知用極端手法能博出位，但卻接受不來：「我不是嘩眾取寵、很喜歡性感暴露的人，正在拿捏平衡位。但深明這行業的需要，健康性感美，舒適情況下的性感是可以的。」

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考獲瑜伽導師牌

大台人工低不是新鮮事，對三、四線藝員來說「經濟」絕對的重擔。Osanna曾自爆銀行戶口不足100元，尤其疫情數年間零收入，讓她大感艱難。

她坦言至今仍然經濟有困難，未能給予家用之餘，有時更要向家人借錢周轉，令她感到十分慚愧：「現在戶口也不剩很多，需要靠家人幫助。沒有幫忙供樓、沒有交租，吃的都是家裡的。有時特別日子周轉不靈，會向家人借錢，下月還錢。不是非常老友的，我也不會出席婚宴，真的太貴了！這麼大個人仍要靠家人，真的感到不好意思。」

故早前她考獲瑜伽導師牌，希望教班賺錢幫補生計，同時增進自己，一旦轉行也能為將來作打算：「希望一邊拍劇一邊教班，做到收入穩定，希望將來開到屬於自己的studio。」

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【法證先鋒IV】趙璧渝穿內衣危站40樓天台演戲 單親家庭成長戶口曾剩不足100元【有片】

感謝家人支持

父親在Osanna 12歲那年離開了她們一家，從小由媽媽母兼父職照顧三姊妹。她感謝母親從日常起居飲食貼身照顧，讓她放心追夢；而妹妹則不時充當助手及攝影師一角，給予不少支持和鼓勵。

她自認是個報喜不報憂的人，有段時間甚少跟家人說自己的事：「家人可能覺得我冷落了她們，我並非不愛錫她們，因為我很慚愧。幫不上屋企，更要她們付出。曾經收埋自己，她們以為我不想分享，其實是不知怎樣說我捱得很辛苦、很困難，因為這條路是我自己選擇走的。」

▲ （陳慧安 攝）

首登宣傳海報

娛樂圈是大染缸，Osanna憶起初時媽媽最擔心她學壞，對演戲滿腔熱誠的她，自認任性未有升讀大學便加入TVB。直至近年媽媽退休，她有感母親真的老了，「她沒有說出口，我知道她擔心我未能照顧自己，很多事情會為我打算。捱到媽媽退休，我終於有點兒起色，可以讓她不用再擔心了。」

入行以來首次登上宣傳海報，而且角色較重，問到覺否吐氣揚眉？她表示：「終於有少少交代，能講給人知我是一位演員，有甚麼代表作。」

▲ 去年獲高層樂易玲頒發10年服務金牌。（Instagram圖片）

試過被人稱為「茄喱啡」，在街上獲路人「眼望望」，甚至被嗌錯另一位女藝人名字。她坦言心裡曾感到不舒服，不過，個性硬淨的她反而化悲憤為力量：「只怪自己不夠爭氣，唯有繼續努力。直到《逆天奇案》播出時，街坊會嗌我做妹頭（角色名），已經好開心。」

她笑言「CoCo」容易記，希望有人認得出自己，直言：「更好的是記得全名吧！每一位演員都希望被人說得出全名、記得他/她。」

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為追夢放棄7年情

Osanna感情的一頁，自上一段拍拖7年的圈外戀情後，一直處於空窗期。回憶這段情，她承認過份投入工作，與另一半未能達成共識而分手收場：「結婚後繼續搏命拍劇還是生小朋友呢？當時暫未想生小孩，覺得自己尚年輕想繼續追夢。」巨蟹座的她直言較重視家庭，知道婚後必定分薄對事業的專注力。

至今仍單身的原因，她認為自己為人太認真，缺乏幽默感，故未能吸引異性埋身。「玩玩的，我不想浪費時間；認真的，需要花很多精力去經營。」

談到擇偶條件，她表示對方一定要理解及了解其職業，兩人才能走下去：「演員是我終生職業，當然我會有一定的限制尺度，不會沒底線。但基本的他要明白，否則很難走下去。」

▲ （Instagram圖片）

拒與圈中人拍拖

對方同為圈中人，不就容易理解得多？Osanna耍手擰頭拒絕找藝人作男友：「我覺得靚仔當幕前一定好花心，誘惑太大了，見盡美女、生活多姿多彩應酬多。」她續說：「我是一個沒安全感的人，需要找一個能給我安全感，包容我的人，但暫時未出現。」雖然她盼望結婚組織家庭，但對愛情「佛系」追求的她，一切隨緣。

問到犧牲7年情值得與否？她坦言值得：「不值得也不會繼續做吧。因為演員是我的夢想，不只是一份職業。假如看它為工作，可能覺得不值得，因為人工低、工作時數長，付出與回報不成正比，但視為夢想就覺得值得。」

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場地提供：Mini hotel Causeway Bay

髮型：Kathy Wong@Hair corner K11、Eunice Leung@Hair corner K11

記者：馮雪怡、梁樂欣

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